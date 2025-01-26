Цыганков появился в конце. Райо Вальекано за три минуты обыграл Жирону
Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу Райо Вальекано
26 января состоялся матч 21-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Жироной».
Игра прошла на стадионе «Эстадио де Вальекас» в Мадриде.
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Гости открыли счет во втором тайме усилиями нападающего Брайана Хиля. На 80-й минуте хавбек «Райо Вальекано» Рэнди Нтека сравнял счет, а через 3 минуты вывел свою команду вперед.
Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков вышел на замену на 79-й минуте. Украинец не отметился результативными действиями.
В турнирной таблице «Райо Вальекано», имея в своем активе 29 очков, занимает седьмое место. «Жирона» набрала 28 пунктов и занимает девятую позицию.
Ла Лига. 21-й тур. 26 января
Райо Вальекано – Жирона – 2:1
Голы: Нтека, 80, 83 – Хиль, 58
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