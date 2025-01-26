Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков появился в конце. Райо Вальекано за три минуты обыграл Жирону
Чемпионат Испании
Райо Вальекано
26.01.2025 15:00 – FT 2 : 1
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
26 января 2025, 17:01 |
440
0

Цыганков появился в конце. Райо Вальекано за три минуты обыграл Жирону

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу Райо Вальекано

26 января 2025, 17:01 |
440
0
Цыганков появился в конце. Райо Вальекано за три минуты обыграл Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine

26 января состоялся матч 21-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Жироной».

Игра прошла на стадионе «Эстадио де Вальекас» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Гости открыли счет во втором тайме усилиями нападающего Брайана Хиля. На 80-й минуте хавбек «Райо Вальекано» Рэнди Нтека сравнял счет, а через 3 минуты вывел свою команду вперед.

Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков вышел на замену на 79-й минуте. Украинец не отметился результативными действиями.

В турнирной таблице «Райо Вальекано», имея в своем активе 29 очков, занимает седьмое место. «Жирона» набрала 28 пунктов и занимает девятую позицию.

Ла Лига. 21-й тур. 26 января

Райо Вальекано – Жирона – 2:1

Голы: Нтека, 80, 83 – Хиль, 58

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Барселона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Райо Вальекано – Жирона. Цыганков – в запасе. Смотреть онлайн LIVE
Жирона Райо Вальекано Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ляп Хусанова, топ-игра Мармуша, гол Холанда. Ман Сити переиграл Челси
Футбол | 25 января 2025, 21:26 33
Ляп Хусанова, топ-игра Мармуша, гол Холанда. Ман Сити переиграл Челси
Ляп Хусанова, топ-игра Мармуша, гол Холанда. Ман Сити переиграл Челси

Манчестерская команда одержала волевую победу

Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 26 января 2025, 16:19 0
Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 26 января в 21:00 по Киеву

Лучшая эстафета в сезоне. Женская сборная Украины стала шестой в Антхольце
Биатлон | 26.01.2025, 14:16
Лучшая эстафета в сезоне. Женская сборная Украины стала шестой в Антхольце
Лучшая эстафета в сезоне. Женская сборная Украины стала шестой в Антхольце
«Проба А редко отличается от пробы B». Инсайдер – о допинге Мудрика
Футбол | 25.01.2025, 16:52
«Проба А редко отличается от пробы B». Инсайдер – о допинге Мудрика
«Проба А редко отличается от пробы B». Инсайдер – о допинге Мудрика
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
Футбол | 25.01.2025, 17:21
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он его легко переедет». Промоутер – о следующем сопернике Усика
«Он его легко переедет». Промоутер – о следующем сопернике Усика
25.01.2025, 15:24
Бокс
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
25.01.2025, 12:50 73
Теннис
Владимир КЛИЧКО – о возвращении на ринг: «Вы услышали, что я вам сказал?»
Владимир КЛИЧКО – о возвращении на ринг: «Вы услышали, что я вам сказал?»
25.01.2025, 00:17 7
Бокс
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
25.01.2025, 08:39
Футбол
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
25.01.2025, 03:07 1
Футбол
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
26.01.2025, 08:15 1
Бокс
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
25.01.2025, 22:30
Футбол
Неожиданный вариант. Топ-клуб Ла Лиги дает за Зинченко 20+ млн евро
Неожиданный вариант. Топ-клуб Ла Лиги дает за Зинченко 20+ млн евро
24.01.2025, 19:53 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем