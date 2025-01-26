26 января на «Эстадио де Вальекас» пройдет матч 21-го тура Примеры, в котором «Райо Вальекано» встретится с «Жироны». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Райо Вальекано

Команда достаточно уверенно закрепилась в Ла Лиге. Она ни на что особенно не претендует, но из года в год набирает достаточно очков, чтобы избегать возвращения в Сегунду. Как правило, даже угрозы такого не возникало. Даже в прошлом сезоне, когда взяли 38 очков и закончили на 17-й позиции, все равно имели +5 перед своим ближайшим соседом снизу, от вылетевшего Кадиса. Сейчас получается держать баланс между победами и поражениями, забитыми и пропущенными и, соответственно, укрепиться в середине таблицы. С начала декабря вообще избегали поражений, на протяжении 7 поединков кряду, в том числе в кубке - но как раз там пчелок и обыграл Реал Сосьедад. Зато с Осасуной в прошлом туре снова не проиграли, закончив 1:1.

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Жирона

Клуб провел в 2023/2024 свой лучший сезон - впрочем, это было несложно, ведь на уровне Примеры тогда проводили только четвертый год, и второй после возвращения из Сегунды. Но, безусловно, итоговое 3-е место в Ла Лиге стало сенсационным прорывом - и, как уже становится понятно, разовым. Дебют в Лиге чемпионов вышел таким, о котором хочется поскорее забыть. В гостях у Милана снова проиграли из-за единственного гола Рафаэла Леау. В кубке - не меньший позор, там вылетели из кубка УД Логроньес из третьего дивизиона, еще и серию пенальти для соперника выиграл ставший ворота полевой игрок. Сдали позиции и в Примере, но там все-таки еще остаются шансы на место в зоне еврокубков. Тем более что прошлый год закончили победой над Вильярреалом, а в нынешнем стартовали, выиграв у Алавеса. Но Севилье дома в прошлом туре уступили 1:2.

Статистика личных встреч

В 2023-2024 у жиронцев было 3 победы кряду. Но в сентябре закончили только нулевой ничьей дома с этим соперником.

Прогноз

Букмекерские конторы считают поединок с равными шансами сторон. Каждая будет бороться за успех - ставим на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,64).