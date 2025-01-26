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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
26.01.2025 15:00 – 59 0 : 1
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
26 января 2025, 15:00 | Обновлено 26 января 2025, 15:27
416
0

Райо Вальекано – Жирона. Цыганков – в запасе. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 26 января матч 21-го тура Ла Лиги

26 января 2025, 15:00 | Обновлено 26 января 2025, 15:27
416
0
Райо Вальекано – Жирона. Цыганков – в запасе. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В воскресенье, 26 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Райо Вальекано» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио де Вальекас».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Райо Вальекано – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Райо Вальекано – Жирона
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Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Хиль (Жирона).
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Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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