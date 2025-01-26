В воскресенье, 26 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Райо Вальекано» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио де Вальекас».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Райо Вальекано – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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