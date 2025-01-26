26.01.2025 15:00 – 59’ 0 : 1
Испания26 января 2025, 15:00 | Обновлено 26 января 2025, 15:27
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Райо Вальекано – Жирона. Цыганков – в запасе. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 26 января матч 21-го тура Ла Лиги
26 января 2025, 15:00 | Обновлено 26 января 2025, 15:27
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В воскресенье, 26 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Райо Вальекано» и «Жирона».
Игра пройдет на стадионе «Эстадио де Вальекас».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Райо Вальекано – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Райо Вальекано – ЖиронаСмотреть трансляцию
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Хиль (Жирона).
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