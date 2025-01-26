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Товарищеские матчи
Рух Львов
26.01.2025 16:00 – FT 2 : 1
Копер
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Украина. Премьер лига
26 января 2025, 19:57 | Обновлено 26 января 2025, 20:08
988
0

Дубль загадочного игрока. Рух в спарринге в Словении переиграл Копер

Львовская команда провела третий контрольный матч на зимних сборах

26 января 2025, 19:57 | Обновлено 26 января 2025, 20:08
988
0
Дубль загадочного игрока. Рух в спарринге в Словении переиграл Копер
ФК Рух

Львовский «Рух» провел третий спарринг в рамках зимних заграничных сборов. Соперником подопечных Виталия Пономарева был словенский Копер.

Победу «желто-черным» принес дубль находящегося на просмотре игрока – 2:1. Пресс-служба львовского клуба имя игрока не разглашает.

Копер повел в счете в первом тайме, когда на 28-й минуте отличился Грозница. Впрочем, во втором тайме «желто-черные» перевернули игру, в том числе и благодаря заменам. Так, сначала на 57-й минуте игрок, находящийся на просмотре в составе «Руха», сравнял счет в матче. А на 70-й минуте он вывел львовян вперед.

В итоге зафиксирована волевая победа «Руха» со счетом 2:1. Следующий спарринг желто-черные сыграют в пятницу, 31 января, против австрийского Грацера.

Товарищеский матч. 26 января 2025 года. Копер (Словения)

Рух Львов (Украина) – Копер (Словения) – 2:1 (0:1)

Голы: Игрок на просмотре, 57, 70 – Грозница, 28

Рух (стартовый состав): Ледвий, Лях, Горин, Холод, Слюбик, Роман, Рябов, Пастух, Рунич, Климчук, Карабин

Видеозапись матча

Підсумок матчу

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Николай Степанов Источник: ФК Рух Львов
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