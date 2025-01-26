Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух Львов – Копер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Рух Львов
26.01.2025 16:00 – 21 0 : 0
Копер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 января 2025, 16:05 | Обновлено 26 января 2025, 16:10
216
0

Рух Львов – Копер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении

26 января 2025, 16:05 | Обновлено 26 января 2025, 16:10
216
0
Рух Львов – Копер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Львовский клуб «Рух» проводит контрольный матч на зимних сборах в Словении.

Соперником команды УПЛ будет словенский клуб «Копер» .

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч львовский команды запланирован на 26 января в 16:00.

Рух Львов – Копер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

По теме:
Легионер не приехал на сборы ЛНЗ. Форвард не хочет возвращаться в Украину
Заря – Будучност. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Черноморец – Дрита. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Рух Львов Копер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тоттенхэм – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 26 января 2025, 15:01 1
Тоттенхэм – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 26 января в 16:00 по Киеву

Ляп Хусанова, топ-игра Мармуша, гол Холанда. Ман Сити переиграл Челси
Футбол | 25 января 2025, 21:26 33
Ляп Хусанова, топ-игра Мармуша, гол Холанда. Ман Сити переиграл Челси
Ляп Хусанова, топ-игра Мармуша, гол Холанда. Ман Сити переиграл Челси

Манчестерская команда одержала волевую победу

Александр ПОВОРОЗНЮК: «Вы, тунеядцы, 50-70 тысяч за что получаете?»
Футбол | 25.01.2025, 15:42
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Вы, тунеядцы, 50-70 тысяч за что получаете?»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Вы, тунеядцы, 50-70 тысяч за что получаете?»
«Проба А редко отличается от пробы B». Инсайдер – о допинге Мудрика
Футбол | 25.01.2025, 16:52
«Проба А редко отличается от пробы B». Инсайдер – о допинге Мудрика
«Проба А редко отличается от пробы B». Инсайдер – о допинге Мудрика
Крупский объяснил, почему выбрал Металлист 1925, а не Шахтер
Футбол | 26.01.2025, 09:14
Крупский объяснил, почему выбрал Металлист 1925, а не Шахтер
Крупский объяснил, почему выбрал Металлист 1925, а не Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ
Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ
25.01.2025, 12:03 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх анонсировал бой на стадионе Тоттенхэма
ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх анонсировал бой на стадионе Тоттенхэма
24.01.2025, 19:10
Бокс
«Он его легко переедет». Промоутер – о следующем сопернике Усика
«Он его легко переедет». Промоутер – о следующем сопернике Усика
25.01.2025, 15:24
Бокс
ФОТО. У Забарного возник конфликт с игроком лесников. Столкнулись головами
ФОТО. У Забарного возник конфликт с игроком лесников. Столкнулись головами
25.01.2025, 19:24 3
Футбол
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
25.01.2025, 12:50 73
Теннис
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
25.01.2025, 07:53 1
Футбол
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
25.01.2025, 22:30
Футбол
Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025
Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025
25.01.2025, 14:35
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем