Украина. Премьер лига26 января 2025, 16:05 | Обновлено 26 января 2025, 16:10
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Рух Львов – Копер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении
26 января 2025, 16:05 | Обновлено 26 января 2025, 16:10
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Львовский клуб «Рух» проводит контрольный матч на зимних сборах в Словении.
Соперником команды УПЛ будет словенский клуб «Копер» .
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч львовский команды запланирован на 26 января в 16:00.
Рух Львов – Копер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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