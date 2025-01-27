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Украина. Премьер лига
27 января 2025, 17:31 | Обновлено 27 января 2025, 17:42
393
0

Рух – Копер – 2:1. Забивал загадочный игрок. Видео голов и обзор

Оба мяча в составе «Руха» забил игрок, находящийся в клубе на просмотре

27 января 2025, 17:31 | Обновлено 27 января 2025, 17:42
393
0
Рух – Копер – 2:1. Забивал загадочный игрок. Видео голов и обзор
ФК Рух

Третьим соперником «Руха» на словенских сборах стал местный клуб «Копер». В чемпионате Словении команда занимает третье место.

«Копер» повел в счете на 28-й минуте после гола Грозницы. Благодаря заменам Виталия Пономарева «Рух» во втором тайме смог переломить ход встречи. Команда смогла одержать победу. Оба мяча на счету игрока, находящегося в «Рухе» на просмотре. Имени героя матча пресс-служба «Руха» не сообщает.

Товарищеский матч. 26 января 2025 года. Копер (Словения)

Рух Львов (Украина) – Копер (Словения) – 2:1

Голы: Игрок на просмотре, 57, 70 – Грозница, 28

Рух (стартовый состав): Ледвий, Лях, Горин, Холод, Слюбик, Роман, Рябов, Пастух, Рунич, Климчук, Карабин.

Видео голов и обзор матча

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