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  4. «Был лучшим игроком». Реакция фанатов Эвертона на победу и игру Миколенко
Англия
26 января 2025, 00:25 |
544
0

«Был лучшим игроком». Реакция фанатов Эвертона на победу и игру Миколенко

Эвертон одержал победу над Брайтоном со счетом 1:0 в матче 23-го тура АПЛ

26 января 2025, 00:25 |
544
0
«Был лучшим игроком». Реакция фанатов Эвертона на победу и игру Миколенко
ФК Эвертон

25 января состоялся матч 23-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Брайтоном», который завершился победой «Ирисок» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Ндиайе на 42-й минуте, что принесло «Эвертону» три очка. Миколенко сыграл весь матч. Для Дэвида Мойеса это был 700-й матч в АПЛ. «Эвертон» поднялся на 16-е место, имея семь очков отрыва от зоны вылета. В следующем туре «Эвертон» сыграет с «Лестером».

Фанаты «Эвертона» хвалят Виталия Миколенко за улучшение игры, а также радуются росту команды в турнирной таблице и победе в матче.

A: «Один из игроков, который улучшил свою игру после увольнения Дайча, – Виталий Миколенко. Он получил больше свободы для атакующих действий, что он и продемонстрировал, активно подключаясь по левому флангу и помогая Ндиайе, который часто оказывался перегруженным. Позиции для ударов и забеганий – это явное тактическое изменение».

Gio Iliman Ndiaye: «Люблю эту команду».

Toffee Mc: «Несмотря на то, что в последнее время его постоянно критикуют, думаю, что сегодня Миколенко был лучшим нашим игроком».

Lea: «Моя команда вернулась».

Sayantan_01: «Мы реально обыграли «Брайтон» на выезде с Паттерсоном, О'Брайеном, Тарковски, Брантуэйтом, Миколенко, Янгом, Гуйе и Гарнером, несмотря на то, что остались вдесятером, и ни разу не выглядели так, чтобы могли пропустить. Это просто невероятно».

EFC News Br: «Мы играли вдесятером около 12 минут в конце матча. Отличная боевая работа от всей команды. Великолепная боевая работа от всех. Во втором тайме, когда спина была прижата к стенке, работа и самоотдача были на высшем уровне».

Jayman: «Ипсвич», «Саутгемптон» и «Вулверхэмптон» сегодня проиграли, а мы выиграли. Буквально идеальный день для нас».

Patrick Boyland: «Штрафной удар «Эвертона» в хорошей позиции для передачи потерян. Плохой мяч от Миколенко. Пусть в следующий раз кто-то другой берет, пожалуйста».

David: «Я знал, что Дэвид Мойес вернет «Эвертон» в порядок!!! Вперед!».

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Брайтон - Эвертон Брайтон Эвертон реакция болельщиков Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко Дэвид Мойес Илиман Ндиайе Нейтан Паттерсон Джеймс Тарковски Джарред Брантуэйт Эшли Янг Идрисса Гуйе
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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