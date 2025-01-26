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Италия
26 января 2025, 18:28 | Обновлено 26 января 2025, 19:17
1469
0

Вырвал победу для Ромы. Известна оценка Довбика за матч с Удинезе

Украинец провел на поле 81 минуту и отличился голом

26 января 2025, 18:28 | Обновлено 26 января 2025, 19:17
1469
0
Вырвал победу для Ромы. Известна оценка Довбика за матч с Удинезе
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 26 января, проходил матч 22-го тура Серии А между «Удинезе» и «Ромой».

Игру принимал стадион «Фриули» в Удине.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Гости победили со счетом 2:1 благодаря двум реализованным пенальти.

Украинский нападающий Артем Довбик провел на поле 81 минуту и забил победный для «волков» гол с 11-метровой отметки. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7.3 балла из 10 возможных, WhoScored дал Артему оценку в 7.1. Лучшим игроком матча SofaScore признал защитника хозяев поля Томаса Кристенсена с оценкой 7.8, а WhoScored выделил Санди Ловрича, оценив его игру в 7.8 балла.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» одолела «Удинезе».

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Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Удинезе Удинезе - Рома оценки WhoScored SofaScore
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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