Варди – пятый игрок АПЛ, принявший участие в 10+ голов в возрасте 37+ лет
В матче против «Тоттенхэма» англичанин отметился голом
26 января в рамках 23-го тура Английской Премьер-лиги состоялся поединок между командами «Тоттенхэм» и «Лестер Сити». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «лис». Голами отметились Ришарлисон, Джейми Варди и Эль-Ханус.
Благодаря забитому мячу против «шпор», Варди стал пятым игроком в истории Премьер-лиги, который отметился 10+ результативными действиями в возрасте 37 или более лет в одной кампании чемпионата (Шерингем 2003/04, Спид 2006/07, Гиггз 2011/12, Роналду 2021/22, Варди 2024/25).
В этом сезоне АПЛ Джейми сыграл 21 матч, забил 7 голов и отдал 3 ассиста. «Лисы» располагаются на 17-м месте в таблице чемпионата (4 победы, 5 ничьих, 14 поражений).
Only five players have been directly involved in 10+ goals in a Premier League season aged 37 or over:— Squawka (@Squawka) January 26, 2025
◎ Teddy Sheringham (2003/04)
◎ Gary Speed (2006/07)
◎ Ryan Giggs (2011/12)
◎ Cristiano Ronaldo (2021/22)
◉ Jamie Vardy (2024/25)
Give him another Red Bull. pic.twitter.com/IaeS5wKDAv
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем доволен вектором развития киевского клуба
25 января первая ракетка мира в трех сетах проиграла Мэдисон Киз в финале Aus Open 2025