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  4. Варди – пятый игрок АПЛ, принявший участие в 10+ голов в возрасте 37+ лет
Англия
26 января 2025, 18:44 | Обновлено 26 января 2025, 19:13
288
0

Варди – пятый игрок АПЛ, принявший участие в 10+ голов в возрасте 37+ лет

В матче против «Тоттенхэма» англичанин отметился голом

26 января 2025, 18:44 | Обновлено 26 января 2025, 19:13
288
0
Варди – пятый игрок АПЛ, принявший участие в 10+ голов в возрасте 37+ лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Варди

26 января в рамках 23-го тура Английской Премьер-лиги состоялся поединок между командами «Тоттенхэм» и «Лестер Сити». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «лис». Голами отметились Ришарлисон, Джейми Варди и Эль-Ханус.

Благодаря забитому мячу против «шпор», Варди стал пятым игроком в истории Премьер-лиги, который отметился 10+ результативными действиями в возрасте 37 или более лет в одной кампании чемпионата (Шерингем 2003/04, Спид 2006/07, Гиггз 2011/12, Роналду 2021/22, Варди 2024/25).

В этом сезоне АПЛ Джейми сыграл 21 матч, забил 7 голов и отдал 3 ассиста. «Лисы» располагаются на 17-м месте в таблице чемпионата (4 победы, 5 ничьих, 14 поражений).

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Джейми Варди Лестер Тоттенхэм Тоттенхэм - Лестер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика Криштиану Роналду Райан Гиггз Тедди Шерингем
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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