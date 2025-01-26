«Мне не понравилось». Конте нашел виновных в уходе Хвичи в ПСЖ

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте объяснил, почему ему не понравился уход Хвичи Кварацхелии в ПСЖ. Специалист обвинил агентов футболиста.

Он сделал свой выбор, мне просто не понравилось, что его агенты долго вели переговоры с ПСЖ. Мы продолжаем, никто не является незаменимым», – ответил Конте.

23-летний грузинский вингер Хвича Кварацхелия официально присоединился к «Пари Сен-Жермен» 17 января, перейдя из «Наполи» за 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хвича отличился первым результативным действием за ПСЖ, но это не помогло гранду Лиги 1 выиграть матч.