ВИДЕО. Синнер успокаивал поникшего Зверева после финала Australian Open
Янник переиграл Александра в финале Australian Open 2025 в трех сетах
26 января состоялся финальный матч Открытого чемпионата Австралии 2025 в мужском одиночном разряде.
Лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) переиграл Александра Зверева (Германия, ATP 2) в трех сетах за 2 часа и 45 минут со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.
Во время церемонии награждения Зверев практически расплакался, но старался сдержаться. Александр проиграл третий финал Grand Slam из трех, до которых доходил.
Синнер успокаивал поникшего Александра. Соответствующие кадры попали в трансляцию.
ВИДЕО. Синнер успокаивал поникшего Зверева после финала Australian Open
A lovely warm embrace between Jannik Sinner and Alexander Zverev 🥰#AusOpen pic.twitter.com/Ypu0J7bkDW— Eurosport (@eurosport) January 26, 2025
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