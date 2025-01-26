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  4. ВИДЕО. Синнер успокаивал поникшего Зверева после финала Australian Open
Australian Open
26 января 2025, 14:19 | Обновлено 26 января 2025, 14:21
568
0

ВИДЕО. Синнер успокаивал поникшего Зверева после финала Australian Open

Янник переиграл Александра в финале Australian Open 2025 в трех сетах

26 января 2025, 14:19 | Обновлено 26 января 2025, 14:21
568
0
ВИДЕО. Синнер успокаивал поникшего Зверева после финала Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Александр Зверев

26 января состоялся финальный матч Открытого чемпионата Австралии 2025 в мужском одиночном разряде.

Лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) переиграл Александра Зверева (Германия, ATP 2) в трех сетах за 2 часа и 45 минут со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Во время церемонии награждения Зверев практически расплакался, но старался сдержаться. Александр проиграл третий финал Grand Slam из трех, до которых доходил.

Синнер успокаивал поникшего Александра. Соответствующие кадры попали в трансляцию.

ВИДЕО. Синнер успокаивал поникшего Зверева после финала Australian Open

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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