26 января состоялся финальный матч Открытого чемпионата Австралии 2025 в мужском одиночном разряде.

Лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) переиграл Александра Зверева (Германия, ATP 2) в трех сетах за 2 часа и 45 минут со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Во время церемонии награждения Зверев практически расплакался, но старался сдержаться. Александр проиграл третий финал Grand Slam из трех, до которых доходил.

Синнер успокаивал поникшего Александра. Соответствующие кадры попали в трансляцию.

ВИДЕО. Синнер успокаивал поникшего Зверева после финала Australian Open