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  4. Янник Синнер – Александр Зверев. Король Австралии. Видеообзор матча
Australian Open
26 января 2025, 15:17 |
380
0

Янник Синнер – Александр Зверев. Король Австралии. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор финального матча Australian Open 2025

26 января 2025, 15:17 |
380
0
Янник Синнер – Александр Зверев. Король Австралии. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

26 января итальянский теннисист и первый номер рейтинга АТР Янник Синнер завоевал трофей Australian Open 2025.

В финале итальянец в трех сетах переиграл Александра Зверева (Германия, ATP 2) со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 за 2 часа и 45 минут.

Синнер успешно защитил прошлогодний титул на кортах Мельбурна. Для Янника это уже третий трофей Grand Slam.

Зверев потерпел третье поражение в третьем финале мейджорах из трех.

Видеообзор матча Янник Синнер – Александр Зверев

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Янник Синнер Александр Зверев теннисные видеообзоры видео Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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