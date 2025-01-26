Australian Open26 января 2025, 15:17 |
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Янник Синнер – Александр Зверев. Король Австралии. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор финального матча Australian Open 2025
26 января 2025, 15:17 |
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26 января итальянский теннисист и первый номер рейтинга АТР Янник Синнер завоевал трофей Australian Open 2025.
В финале итальянец в трех сетах переиграл Александра Зверева (Германия, ATP 2) со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 за 2 часа и 45 минут.
Синнер успешно защитил прошлогодний титул на кортах Мельбурна. Для Янника это уже третий трофей Grand Slam.
Зверев потерпел третье поражение в третьем финале мейджорах из трех.
Видеообзор матча Янник Синнер – Александр Зверев
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