ФОТО. У Забарного возник конфликт с игроком лесников. Столкнулись головами

25 января состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Ноттингем Форрест».

«Борнмут» разбил соперника со счетом 5:0. «Вишни» же продлили свою серию без поражений до 12 матчей. Традиционно в стартовом составе весь матч отыграл Илья Забарный. Хет-трик в составе хозяев оформил нападающий Данго Уаттара.

Поединок был на удивление интересным не только из-за забитых голов. Во время матча столкнулись звездные центрбеки обеих команд – Илья Забарный и Мурилло. Оба во время спора столкнулись головами. Однако обоих быстро разняли, обошлось без карточек.

ФОТО. У Забарного возник конфликт со звездой клуба АПЛ. Столкнулись головами