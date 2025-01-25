Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. У Забарного возник конфликт с игроком лесников. Столкнулись головами
Англия
25 января 2025, 19:24 | Обновлено 25 января 2025, 19:25
2334
3

ФОТО. У Забарного возник конфликт с игроком лесников. Столкнулись головами

«Борнмут» разбил «Ноттингем Форрест» – 5:0

25 января 2025, 19:24 | Обновлено 25 января 2025, 19:25
2334
3
ФОТО. У Забарного возник конфликт с игроком лесников. Столкнулись головами
Getty Images/Global Images Украина. Илья Забарный и Мурилло

25 января состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Ноттингем Форрест».

«Борнмут» разбил соперника со счетом 5:0. «Вишни» же продлили свою серию без поражений до 12 матчей. Традиционно в стартовом составе весь матч отыграл Илья Забарный. Хет-трик в составе хозяев оформил нападающий Данго Уаттара.

Поединок был на удивление интересным не только из-за забитых голов. Во время матча столкнулись звездные центрбеки обеих команд – Илья Забарный и Мурилло. Оба во время спора столкнулись головами. Однако обоих быстро разняли, обошлось без карточек.

ФОТО. У Забарного возник конфликт со звездой клуба АПЛ. Столкнулись головами

По теме:
ВИДЕО. Манчестер Сити забил Челси гол в раздевалку и сравнял счет
ОФИЦИАЛЬНО. Покупали за 95 миллионов. МЮ отправил вингера в Ла Лигу
Манчестер Сити – Челси. Топ-матч АПЛ. Видео голов и обзор (обновляется)
Ноттингем Форест Борнмут Илья Забарный чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига фото Мурилло дос Сантос
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Футбол | 25 января 2025, 09:02 0
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода

Родриго должен стать преемником Мохамеда Салаха в английском клубе

28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
Футбол | 25 января 2025, 14:09 9
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов

Впечатляющий показатель по меркам реалий украинской Премьер-лиги

Удержались в десятке. Украина заняла 8-е место в мужской эстафете
Биатлон | 25.01.2025, 17:16
Удержались в десятке. Украина заняла 8-е место в мужской эстафете
Удержались в десятке. Украина заняла 8-е место в мужской эстафете
Кубок мира в Антхольце: как прошел спринт на 10 км у мужчин
Биатлон | 24.01.2025, 20:23
Кубок мира в Антхольце: как прошел спринт на 10 км у мужчин
Кубок мира в Антхольце: как прошел спринт на 10 км у мужчин
ОФИЦИАЛЬНО. Сага завершилась. Крупский стал игроком Металлиста 1925
Футбол | 25.01.2025, 18:49
ОФИЦИАЛЬНО. Сага завершилась. Крупский стал игроком Металлиста 1925
ОФИЦИАЛЬНО. Сага завершилась. Крупский стал игроком Металлиста 1925
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перший Серед Рівних
мурло
Ответить
0
MaximusOne
Шо за муділло 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
24.01.2025, 07:53 1
Бокс
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
23.01.2025, 22:02 12
Футбол
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
24.01.2025, 04:15
Бокс
Стали известны победители смешанного парного разряда на Australian Open
Стали известны победители смешанного парного разряда на Australian Open
24.01.2025, 09:45
Теннис
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
24.01.2025, 07:25 9
Теннис
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
25.01.2025, 07:53 1
Футбол
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
25.01.2025, 03:07 1
Футбол
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
25.01.2025, 08:39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем