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  4. ФОТО. Тренировка Шахтера. Горняки готовятся к матчу ЛЧ против Боруссии Д
Лига чемпионов
26 января 2025, 13:57 | Обновлено 26 января 2025, 14:23
74
0

ФОТО. Тренировка Шахтера. Горняки готовятся к матчу ЛЧ против Боруссии Д

Команда Марино Пушича проведет важный матч Лиги чемпионов

26 января 2025, 13:57 | Обновлено 26 января 2025, 14:23
74
0
ФОТО. Тренировка Шахтера. Горняки готовятся к матчу ЛЧ против Боруссии Д
ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» продолжают тренировочный процесс в лагере в турецком Белеке.

Подопечные Марино Пушича ведут целенаправленную подготовку к матчу Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд.

Матч 8-го тура Лиги чемпионов Боруссия Д – Шахтер состоится в Дортмунде на стадионе Сигнал Идуна Парк.

Игра заключительного тура Лиги чемпионов состоится 29 января в 22:00 по киевскому времени.

ФОТО. Тренировка Шахтера. Горняки готовятся к матчу ЛЧ против Боруссии Д

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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