Лига чемпионов26 января 2025, 13:57 | Обновлено 26 января 2025, 14:23
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ФОТО. Тренировка Шахтера. Горняки готовятся к матчу ЛЧ против Боруссии Д
Команда Марино Пушича проведет важный матч Лиги чемпионов
26 января 2025, 13:57 | Обновлено 26 января 2025, 14:23
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Футболисты «Шахтера» продолжают тренировочный процесс в лагере в турецком Белеке.
Подопечные Марино Пушича ведут целенаправленную подготовку к матчу Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд.
Матч 8-го тура Лиги чемпионов Боруссия Д – Шахтер состоится в Дортмунде на стадионе Сигнал Идуна Парк.
Игра заключительного тура Лиги чемпионов состоится 29 января в 22:00 по киевскому времени.
ФОТО. Тренировка Шахтера. Горняки готовятся к матчу ЛЧ против Боруссии Д
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