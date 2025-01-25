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Украина. Премьер лига
25 января 2025, 06:55 | Обновлено 25 января 2025, 07:28
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0

ФОТО. Тренировка Шахтера. Горняки вернулись в лагерь в Турции

Команде Марино Пушича предстоит ключевой матч Лиги чемпионов

25 января 2025, 06:55 | Обновлено 25 января 2025, 07:28
90
0
ФОТО. Тренировка Шахтера. Горняки вернулись в лагерь в Турции
ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» после победы в игре Лиги чемпионов над французским «Брестом» (2:0) вернулись в свой зимний лагерь в турецком Белеке и сегодня возобновили тренировочный процесс.

Выходившие на поле в среду футболисты занимались по специальной восстановительной программе, а остальные провели полноценную полуторачасовую сессию.

Занятие началось с разминки и упражнения на содержание мяча с дополнительными задачами, далее подопечные Марино Пушича поработали над защитными и атакующими действиями, а завершили двусторонней.

Напомним, матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов Боруссия Д – Шахтер состоится 29 января в Дортмунде на стадионе Сигнал Идуна Парк. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Шахтер Донецк тренировка видео фото чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Лига чемпионов Марино Пушич
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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