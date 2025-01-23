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Лига чемпионов
23 января 2025, 00:50 | Обновлено 23 января 2025, 01:10
1383
3

Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром

Горняки обыграли французский Брест, но надежды на плей-офф призрачные

23 января 2025, 00:50 | Обновлено 23 января 2025, 01:10
1383
3
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
ФК Шахтер

Вечером 22 января состоялись 9 матчей второго игрового дня 7-го тура Лиги чемпионов.

Донецкий Шахтер в немецком Гельзенкирхене переиграл французский Брест (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице Ливерпуль удерживает лидерство с 7 победами подряд (21 очко из 21), второй идет Барселона (18). Эти две команды гарантировали себе прямую путевку в 1/8 финала.

В плей-офф Лиги чемпионов вышли 18 команд:

  • Ливерпуль (21 очко), Барселона (18) – уже в 1/8 финала
  • Арсенал, Интер (16), Атлетико, Милан (по 15), Аталанта (14)
  • Байер, Астон Вилла, Монако, Фейеноорд, Лилль, Брест (по 13)
  • Боруссия Д, Бавария, Реал Мадрид, Ювентус, Селтик (по 12)

Шахтер с 7 очками занимает 27-е место в турнирной таблице ЛЧ (разница мячей 7–13). Проходная зона топ-24 заканчивается на 10 баллах (Штутгарт имеет разницу мячей 12–13).

Последний тур пройдет 29 января. Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с еврокубками.

У Шахтера остались небольшие шансы на выход в плей-офф.

Для этого команде Марино Пушича нужно побеждать с крупным счетом на выезде Боруссию Д (29 января). А также надеяться на разгромное поражение одного из конкурентов (Бенфика, ПСЖ, Спортинг, Штутгарт).

Например, горняков устроит победа над Боруссией Д (3:0) при условии, что Штутгарт проиграет ПСЖ со счетом 0:3, Ман Сити не выиграет у Брюгге, плюс Динамо Загреб не возьмет три очка в игре с Миланом. Шансы на такой расклад крайне минимальны.

⚽️ Лига чемпионов. 7-й тур, 22 января

  • 19:45. РБ Лейпциг – Спортинг – 2:1
  • 19:45. Шахтар – Брест – 2:0
  • 22:00. Арсенал – Динамо Загреб – 3:0
  • 22:00. Милан – Жирона – 1:0
  • 22:00. ПСЖ – Манчестер Сити – 4:2
  • 22:00. Реал Мадрид – РБ Зальцбург – 5:1
  • 22:00. Селтик – Янг Бойз – 1:0
  • 22:00. Спарта Прага – Интер – 0:1
  • 22:00. Фейенорд – Бавария – 3:0

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 7 7 0 0 15 - 2 21
2 Барселона 7 6 0 1 26 - 11 18
3 Арсенал 7 5 1 1 14 - 2 16
4 Интер Милан 7 5 1 1 8 - 1 16
5 Атлетико Мадрид 7 5 0 2 16 - 11 15
6 Милан 7 5 0 2 13 - 9 15
7 Аталанта 7 4 2 1 18 - 4 14
8 Байер 7 4 1 2 13 - 7 13
9 Астон Вилла 7 4 1 2 9 - 4 13
10 Монако 7 4 1 2 13 - 10 13
11 Фейеноорд 7 4 1 2 17 - 15 13
12 Лилль 7 4 1 2 11 - 9 13
13 Брест 7 4 1 2 10 - 8 13
14 Боруссия Д 7 4 0 3 19 - 11 12
15 Бавария 7 4 0 3 17 - 11 12
16 Реал Мадрид 7 4 0 3 17 - 12 12
17 Ювентус 7 3 3 1 9 - 5 12
18 Селтик 7 3 3 1 11 - 10 12
19 ПСВ Эйндховен 7 3 2 2 13 - 10 11
20 Брюгге 7 3 2 2 6 - 8 11
21 Бенфика 7 3 1 3 14 - 12 10
22 ПСЖ 7 3 1 3 10 - 8 10
23 Спортинг Лиссабон 7 3 1 3 12 - 11 10
24 Штутгарт 7 3 1 3 12 - 13 10
25 Манчестер Сити 7 2 2 3 15 - 13 8
26 Динамо Загреб 7 2 2 3 10 - 18 8
27 Шахтер Донецк 7 2 1 4 7 - 13 7
28 Болонья 7 1 2 4 3 - 8 5
29 Спарта Прага 7 1 1 5 7 - 19 4
30 РБ Лейпциг 7 1 0 6 8 - 14 3
31 Жирона 7 1 0 6 4 - 11 3
32 Црвена Звезда 7 1 0 6 12 - 22 3
33 Штурм Грац 7 1 0 6 4 - 14 3
34 РБ Зальцбург 7 1 0 6 4 - 23 3
35 Слован Братислава 7 0 0 7 6 - 24 0
36 Янг Бойз 7 0 0 7 3 - 23 0
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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New Zealander
Цей формат ЛЧ складніший бо це нонсенс коли набираючи 10 очок ти не потрапляєш навіть в Лігу Європи. Тому цей формат потребує змін - має бути певна кількість команд яка потраплятиме в ЛЄ
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-1
Марина Полоз
Це ще при умові, що ''Ман Сіті'' не виграє дома у ''Брюгге''. Інакше вилетить і ''Шахтар'' навіть у разі великої перемоги, і ''Штутгарт'' у разі любої поразки. Тому треба, щоб розгромно програвав ще і португальський клуб (''Бенфіка'' або ''Спортінг'') і звичайно не вигравало ''Динамо'' (Загреб) вдома у ''Мілана''. Тож шанси суто теоретичні. 
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-1
Oleksandr
Дивує Реал, Баварія, десь прогнозовано йде ПСЖ, але МС і поза ТОП 24 - це що взагалі? 
Про Шахтар і говорити нічого, в принципі, вони взяли свої 7 очків і це вже добре, а щоб були захмарні 10 - то треба було пригнути вище голови. 
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-2
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