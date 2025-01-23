Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром

Вечером 22 января состоялись 9 матчей второго игрового дня 7-го тура Лиги чемпионов.

Донецкий Шахтер в немецком Гельзенкирхене переиграл французский Брест (2:0).

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В турнирной таблице Ливерпуль удерживает лидерство с 7 победами подряд (21 очко из 21), второй идет Барселона (18). Эти две команды гарантировали себе прямую путевку в 1/8 финала.

В плей-офф Лиги чемпионов вышли 18 команд:

Ливерпуль (21 очко), Барселона (18) – уже в 1/8 финала

Арсенал, Интер (16), Атлетико, Милан (по 15), Аталанта (14)

Байер, Астон Вилла, Монако, Фейеноорд, Лилль, Брест (по 13)

Боруссия Д, Бавария, Реал Мадрид, Ювентус, Селтик (по 12)

Шахтер с 7 очками занимает 27-е место в турнирной таблице ЛЧ (разница мячей 7–13). Проходная зона топ-24 заканчивается на 10 баллах (Штутгарт имеет разницу мячей 12–13).

Последний тур пройдет 29 января. Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с еврокубками.

У Шахтера остались небольшие шансы на выход в плей-офф.

Для этого команде Марино Пушича нужно побеждать с крупным счетом на выезде Боруссию Д (29 января). А также надеяться на разгромное поражение одного из конкурентов (Бенфика, ПСЖ, Спортинг, Штутгарт).

Например, горняков устроит победа над Боруссией Д (3:0) при условии, что Штутгарт проиграет ПСЖ со счетом 0:3, Ман Сити не выиграет у Брюгге, плюс Динамо Загреб не возьмет три очка в игре с Миланом. Шансы на такой расклад крайне минимальны.

⚽️ Лига чемпионов. 7-й тур, 22 января

19:45. РБ Лейпциг – Спортинг – 2:1

19:45. Шахтар – Брест – 2:0

22:00. Арсенал – Динамо Загреб – 3:0

22:00. Милан – Жирона – 1:0

22:00. ПСЖ – Манчестер Сити – 4:2

22:00. Реал Мадрид – РБ Зальцбург – 5:1

22:00. Селтик – Янг Бойз – 1:0

22:00. Спарта Прага – Интер – 0:1

22:00. Фейенорд – Бавария – 3:0

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