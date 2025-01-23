Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
Горняки обыграли французский Брест, но надежды на плей-офф призрачные
Вечером 22 января состоялись 9 матчей второго игрового дня 7-го тура Лиги чемпионов.
Донецкий Шахтер в немецком Гельзенкирхене переиграл французский Брест (2:0).
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В турнирной таблице Ливерпуль удерживает лидерство с 7 победами подряд (21 очко из 21), второй идет Барселона (18). Эти две команды гарантировали себе прямую путевку в 1/8 финала.
В плей-офф Лиги чемпионов вышли 18 команд:
- Ливерпуль (21 очко), Барселона (18) – уже в 1/8 финала
- Арсенал, Интер (16), Атлетико, Милан (по 15), Аталанта (14)
- Байер, Астон Вилла, Монако, Фейеноорд, Лилль, Брест (по 13)
- Боруссия Д, Бавария, Реал Мадрид, Ювентус, Селтик (по 12)
Шахтер с 7 очками занимает 27-е место в турнирной таблице ЛЧ (разница мячей 7–13). Проходная зона топ-24 заканчивается на 10 баллах (Штутгарт имеет разницу мячей 12–13).
Последний тур пройдет 29 января. Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с еврокубками.
У Шахтера остались небольшие шансы на выход в плей-офф.
Для этого команде Марино Пушича нужно побеждать с крупным счетом на выезде Боруссию Д (29 января). А также надеяться на разгромное поражение одного из конкурентов (Бенфика, ПСЖ, Спортинг, Штутгарт).
Например, горняков устроит победа над Боруссией Д (3:0) при условии, что Штутгарт проиграет ПСЖ со счетом 0:3, Ман Сити не выиграет у Брюгге, плюс Динамо Загреб не возьмет три очка в игре с Миланом. Шансы на такой расклад крайне минимальны.
⚽️ Лига чемпионов. 7-й тур, 22 января
- 19:45. РБ Лейпциг – Спортинг – 2:1
- 19:45. Шахтар – Брест – 2:0
- 22:00. Арсенал – Динамо Загреб – 3:0
- 22:00. Милан – Жирона – 1:0
- 22:00. ПСЖ – Манчестер Сити – 4:2
- 22:00. Реал Мадрид – РБ Зальцбург – 5:1
- 22:00. Селтик – Янг Бойз – 1:0
- 22:00. Спарта Прага – Интер – 0:1
- 22:00. Фейенорд – Бавария – 3:0
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|7
|7
|0
|0
|15 - 2
|21
|2
|Барселона
|7
|6
|0
|1
|26 - 11
|18
|3
|Арсенал
|7
|5
|1
|1
|14 - 2
|16
|4
|Интер Милан
|7
|5
|1
|1
|8 - 1
|16
|5
|Атлетико Мадрид
|7
|5
|0
|2
|16 - 11
|15
|6
|Милан
|7
|5
|0
|2
|13 - 9
|15
|7
|Аталанта
|7
|4
|2
|1
|18 - 4
|14
|8
|Байер
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|9
|Астон Вилла
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|10
|Монако
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|11
|Фейеноорд
|7
|4
|1
|2
|17 - 15
|13
|12
|Лилль
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|13
|Брест
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|14
|Боруссия Д
|7
|4
|0
|3
|19 - 11
|12
|15
|Бавария
|7
|4
|0
|3
|17 - 11
|12
|16
|Реал Мадрид
|7
|4
|0
|3
|17 - 12
|12
|17
|Ювентус
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|18
|Селтик
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|19
|ПСВ Эйндховен
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|20
|Брюгге
|7
|3
|2
|2
|6 - 8
|11
|21
|Бенфика
|7
|3
|1
|3
|14 - 12
|10
|22
|ПСЖ
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|23
|Спортинг Лиссабон
|7
|3
|1
|3
|12 - 11
|10
|24
|Штутгарт
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|25
|Манчестер Сити
|7
|2
|2
|3
|15 - 13
|8
|26
|Динамо Загреб
|7
|2
|2
|3
|10 - 18
|8
|27
|Шахтер Донецк
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|28
|Болонья
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|29
|Спарта Прага
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|30
|РБ Лейпциг
|7
|1
|0
|6
|8 - 14
|3
|31
|Жирона
|7
|1
|0
|6
|4 - 11
|3
|32
|Црвена Звезда
|7
|1
|0
|6
|12 - 22
|3
|33
|Штурм Грац
|7
|1
|0
|6
|4 - 14
|3
|34
|РБ Зальцбург
|7
|1
|0
|6
|4 - 23
|3
|35
|Слован Братислава
|7
|0
|0
|7
|6 - 24
|0
|36
|Янг Бойз
|7
|0
|0
|7
|3 - 23
|0
📊 Инфографика
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