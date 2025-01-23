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Лига Чемпионов
ПСЖ
22.01.2025 22:00 – FT 4 : 2
Манчестер Сити
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Лига чемпионов
23 января 2025, 01:10 | Обновлено 23 января 2025, 01:11
1944
0

ПСЖ – Манчестер Сити – 4:2. Супершоу в Париже. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов

23 января 2025, 01:10 | Обновлено 23 января 2025, 01:11
1944
0
ПСЖ – Манчестер Сити – 4:2. Супершоу в Париже. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

22 января в 22:00 проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Французский клуб «ПСЖ» встречается с английской командой «Манчестер Сити».

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Лига чемпионов. 7-й тур, 22 января

ПСЖ – Манчестер Сити – 4:2

Голы: Дембеле, 56, Баркола, 61, Жоау Невеш, 78, Гонсалу Рамуш, 90+6 – Грилиш, 50, Холанд, 53

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Джек Грилиш, 50 мин

ГОЛ! 0:2. Эрлинг Холанд, 53 мин

ГОЛ! 1:2. Усман Дембеле, 56 мин

ГОЛ! 2:2. Брэдли Баркола, 61 мин

ГОЛ! 3:2. Жоау Невеш, 78 мин

ГОЛ! 4:2. Гонсалу Рамуш, 90+6 мин

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Невеш (ПСЖ).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (ПСЖ).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Манчестер Сити).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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