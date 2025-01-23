ПСЖ – Манчестер Сити – 4:2. Супершоу в Париже. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов
22 января в 22:00 проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов 2024/25.
Французский клуб «ПСЖ» встречается с английской командой «Манчестер Сити».
Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
Лига чемпионов. 7-й тур, 22 января
ПСЖ – Манчестер Сити – 4:2
Голы: Дембеле, 56, Баркола, 61, Жоау Невеш, 78, Гонсалу Рамуш, 90+6 – Грилиш, 50, Холанд, 53
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Джек Грилиш, 50 мин
ГОЛ! 0:2. Эрлинг Холанд, 53 мин
ГОЛ! 1:2. Усман Дембеле, 56 мин
ГОЛ! 2:2. Брэдли Баркола, 61 мин
ГОЛ! 3:2. Жоау Невеш, 78 мин
ГОЛ! 4:2. Гонсалу Рамуш, 90+6 мин
События матча
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