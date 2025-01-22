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22.01.2025 22:00 - : -
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Лига чемпионов
22 января 2025, 04:10 | Обновлено 22 января 2025, 04:12
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ПСЖ – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 22 января в 22:00 по Киеву

22 января 2025, 04:10 | Обновлено 22 января 2025, 04:12
5
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ПСЖ – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

22 января на «Парк де Пренс» пройдет матч 7-го тура Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда давно уже, пусть и не совсем безоговорочно (помним об успехах Монако и Лилля) доминирует во французском футболе. Ничего в этом плане не меняется сейчас, несмотря на все разногласия между тренером и Коло-Муани с Дембеле и невыясненным вопросом об основном вратаре. Уже взято первый титул в этом сезоне, Суперкубок Франции, а в Лиге 1 нарастили отрыв от всех преследователей. Но при этом сейчас ситуация в Лиге чемпионов стала для французов угрожающей. После победы над Жироной, взятой только за счет ляпа вратаря в концовке поединка, была только ничья с ПСВ, при поражениях Арсеналу, Атлетико и Баварией. И только за счет победы над Ред Булл Зальцбург остаются еще шансы выйти в плей-офф - но для этого желательно выигрывать у англичан.

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Манчестер Сити

Клуб в 2023-м году наконец-то выиграл Лигу чемпионов. А в АПЛ Гвардиола установил доминирование, взяв весной уже очередной титул там. Но сейчас горожане столкнулись с небывалым вызовом: в конце 2024-го была одна победа в 13 матчах во всех турнирах. Сказалось это и в Лиге чемпионов. Там вообще-то один из фаворитов выигрывал только у явных аутсайдеров, Спарты и Слована. Начинал клуб с нулевой ничьей против Интера, а в ноябре-декабре были поражения на выезде, Спортингу и Ювентусу, а с Фейеноордом дома за последние 20 минут голландцам дали отыграться с 3:0. В итоге до сих пор нет уверенности в том, что получится сыграть в плей-офф - желательно брать очки во Франции.

Статистика личных встреч

Всего сыграно 7 очных матчей, и, проиграв только однажды, англичане взяли 4 победы. В последний раз гранды пересекались на групповом этапа в 2021-м году, и выигрывали друг у друга дома.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут зрелищное противостояние с преимуществом парижан. Но обоим важно не проиграть - ставим на тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,82).

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
22 января 2025 -
22:00
Манчестер Сити
Тотал меньше 3.0 1.82 Сделать ставку
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ПСЖ Манчестер Сити ПСЖ - Манчестер Сити прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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