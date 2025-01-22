Суперкамбэк после 0:2. ПСЖ дома одолел Манчестер Сити
Команды выдали феерию во втором тайме, забив шесть голов
22 января на «Парк де Пренс» в 7 туре основного раунда Лиги чемпионов встречались «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Обеим командам была крайне важная победа для улучшения шансов на выход в плей-офф.
В первом тайме команды поочередно владели инициативой, но головы не забивали.
На второй тайм Гвардиола выпустил Джека Грилиша и англичанин сразу сначала забил сам, сыграв на добивании, а затем принял непосредственное участие в голе Эрлинга Холанда. Эти два гола были забиты за шесть минут, а уже за следующие шесть счет был равным – сначала Дембеле замкнул прострел Барколя, а затем сам Барколя отличился, тоже сыграв на добивании.
«ПСЖ» пошел дожимать заметно подсевшего соперника и добился своего. Невеш головой замкнул навес с правого фланга, а в конце добавленного времени Рамуш реализовал выход на Эдерсона.
Шансы Парижа на плей-офф значительно выросли, а манчестерский кризис продолжается и вполне возможно, что команда Гвардиолы не попадет в топ-24.
Лига чемпионов. Основной раунд. 7 тур
«ПСЖ» – «Манчестер Сити» – 4:2
Голы: Дембеле, 56, Барколя, 60 , Невеш, 78, Рамуш, 90+4 – Грилиш, 50, Холланд, 53
Предупреждения: Мендеш, 23 – Диаш, 9
«ПСЖ»: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш – Руис (Заир-Эмери, 61), Витинья, Невеш – Ли Кан Ин (Дембеле, 46), Дуэ (Рамуш, 61), Барколя (Лукас Эрнандес, 81)
«Манчестер Сити»: Эдерсон – Нунеш (Стоунз, 78), Аканджи, Диаш (Льюис, 46), Гвардиол – Ковачич (Гюндоган, 70), Бернардо Силва – Фоден, где Брюйне (Макети, 70), Савио (Грилиш, 46) – Холанд
Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)
Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)
ПСЖ - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Видео голов и обзор матча
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