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Лига Чемпионов
ПСЖ
22.01.2025 22:00 – FT 4 : 2
Манчестер Сити
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Лига чемпионов
22 января 2025, 23:58 | Обновлено 23 января 2025, 01:31
842
17

Суперкамбэк после 0:2. ПСЖ дома одолел Манчестер Сити

Команды выдали феерию во втором тайме, забив шесть голов

22 января 2025, 23:58 | Обновлено 23 января 2025, 01:31
842
17
Суперкамбэк после 0:2. ПСЖ дома одолел Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

22 января на «Парк де Пренс» в 7 туре основного раунда Лиги чемпионов встречались «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Обеим командам была крайне важная победа для улучшения шансов на выход в плей-офф.

В первом тайме команды поочередно владели инициативой, но головы не забивали.

На второй тайм Гвардиола выпустил Джека Грилиша и англичанин сразу сначала забил сам, сыграв на добивании, а затем принял непосредственное участие в голе Эрлинга Холанда. Эти два гола были забиты за шесть минут, а уже за следующие шесть счет был равным – сначала Дембеле замкнул прострел Барколя, а затем сам Барколя отличился, тоже сыграв на добивании.

Getty Images/Global Images Ukraine

«ПСЖ» пошел дожимать заметно подсевшего соперника и добился своего. Невеш головой замкнул навес с правого фланга, а в конце добавленного времени Рамуш реализовал выход на Эдерсона.

Шансы Парижа на плей-офф значительно выросли, а манчестерский кризис продолжается и вполне возможно, что команда Гвардиолы не попадет в топ-24.

Лига чемпионов. Основной раунд. 7 тур

«ПСЖ» – «Манчестер Сити» – 4:2

Голы: Дембеле, 56, Барколя, 60 , Невеш, 78, Рамуш, 90+4 – Грилиш, 50, Холланд, 53

Предупреждения: Мендеш, 23 – Диаш, 9

«ПСЖ»: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш – Руис (Заир-Эмери, 61), Витинья, Невеш – Ли Кан Ин (Дембеле, 46), Дуэ (Рамуш, 61), Барколя (Лукас Эрнандес, 81)

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Нунеш (Стоунз, 78), Аканджи, Диаш (Льюис, 46), Гвардиол – Ковачич (Гюндоган, 70), Бернардо Силва – Фоден, где Брюйне (Макети, 70), Савио (Грилиш, 46) – Холанд

Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)

ПСЖ - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Невеш (ПСЖ).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (ПСЖ).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Манчестер Сити).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 17
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Viktor Shuper
матч крутий, майже Бенфіка - Барса)
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Перший Серед Рівних
Шахтар - всьо.
Шансів на плей-офф нема навіть в разі перемоги над Боруссією
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+3
Показать Скрыть 9 ответов
VARioR
Після 0:2 МС зупинився, повіривши рано в перемогу. А ПеСеЖо, яке б воно не було, це не Іпсвіч -- 0:6 не буде -- всю половину другого тайму мордою об газон.
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+2
Liverpool777
Шість м'ячів за другу половину... Вони взагалі про оборону щось чули ?)
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+2
T-800
вот почему Хвиче стоило перейти в ПСЖ, с Наполи такое в Европе не видать, ну, разве что во времена Марадоны.
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+1
OKs100
Поражение имени Гвардиолы. 
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+1
Микола Захарченко
Під справжньою зливою - видали "зливу" голів та емоцій. МанСіті без Родрі обмежений в центрі поля , та й на атаку мало хто працює якісно . Повинна бути нова перебудова складу від Пепа. ПСЖ сподобався швидкістю та вірою в свої сили . Матч проходив на одному диханні 🔥
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0
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