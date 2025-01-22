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ПСЖ
22.01.2025 22:00 - : -
Манчестер Сити
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Лига чемпионов
22 января 2025, 05:57 |
70
0

ПСЖ – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7 тура основного раунда Лиги чемпионов

22 января 2025, 05:57 |
70
0
ПСЖ – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Х. ПСЖ

В среду, 22 января, состоится поединок 7-го тура Лиги чемпионов, в котором будут играть «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Париже (Франция) на поле стадиона «Парк де Пренс», начало – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«ПСЖ» продолжает доминировать во французском футболе, несмотря на внутренние проблемы и кадровые вопросы. Команда уже выиграла Суперкубок Франции и уверенно лидирует в Лиге 1, но ситуация в Лиге чемпионов остается сложной. Победа над «Ред Булл Зальцбург» дала шансы на выход в плей-офф, однако для этого необходимо побеждать «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити», хотя и торжествовал в Лиге чемпионов 2023 года, сейчас переживает сложный период. Правда, есть признаки выхода из кризиса. победы со счетом 6:0 просто так не добываются. В еврокубках команда Гвардиолы теряла очки даже против середняков, что ставит под угрозу выход в следующий раунд. Англичане имеют положительный баланс во встречах с «ПСЖ», выиграв 4 из 7 матчей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ПСЖ» – «Манчестер Сити» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
22 января 2025 -
22:00
Манчестер Сити
Тотал меньше 3.0 1.82 Сделать ставку
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текстовая трансляция Манчестер Сити ПСЖ ПСЖ - Манчестер Сити Лига чемпионов
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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