В среду, 22 января, состоится поединок 7-го тура Лиги чемпионов, в котором будут играть «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Париже (Франция) на поле стадиона «Парк де Пренс», начало – в 22:00 по Киеву.

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«ПСЖ» продолжает доминировать во французском футболе, несмотря на внутренние проблемы и кадровые вопросы. Команда уже выиграла Суперкубок Франции и уверенно лидирует в Лиге 1, но ситуация в Лиге чемпионов остается сложной. Победа над «Ред Булл Зальцбург» дала шансы на выход в плей-офф, однако для этого необходимо побеждать «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити», хотя и торжествовал в Лиге чемпионов 2023 года, сейчас переживает сложный период. Правда, есть признаки выхода из кризиса. победы со счетом 6:0 просто так не добываются. В еврокубках команда Гвардиолы теряла очки даже против середняков, что ставит под угрозу выход в следующий раунд. Англичане имеют положительный баланс во встречах с «ПСЖ», выиграв 4 из 7 матчей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ПСЖ» – «Манчестер Сити» в украинской версии сайта.