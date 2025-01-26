Сыграли 4 тайма в манеже. Металлист 1925 взял верх над командой ЮКСА
Команды Первой лиги провели товарищеский матч в формате 4 тайма по 30 минут
Украинские клубы провели контрольный матч на зимнем учебно-тренировочном собрании.
26 января в 14:30 встретились Металлист 1925 года Харьков и ЮКСА Тарасовка.
Команды сыграли в манеже в Счастливом под Киевом в формате 4 тайма по 30 минут.
Обе команды будут играть в чемпионской группе Первой лиги и будут бороться за выход в УПЛ.
Товарищеский матч
Манеж с. Счастливое (Киевская обл). 26 января 2025 года, 14:30
Металлист 1925 Харьков – ЮКСА Тарасовка – 3:1
Голы: Юрченко 54 (пен), Панченко 102, 115 – Сытников 81
Удаление: Пушкуца 101 (второе предупреждение)
Металлист 1925 (1 и 2 тайм): Мозиль (Коваленко 45), Капинус (к), Салюк, Снурницын, Смитюх, Мафвента, Гаджиев, Литвиненко, Юрченко, Педро Артур, Бугай
Металлист 1925 (3 и 4 тайм): Варакута (игрок на просмотре, 105), Кондратюк, Имереков, игрок на просмотре, Снурницын (Свиргун 91), Мафвента (Салюк 91), Пушкуца, Король, Панченко, Борячук, Стень
Главный тренер: Патрик ван Леувен
ЮКСА: Баранцов, Дедяев, Селин, Юзефович, Кононов, Киреев, игроки на просмотре
Главный тренер: Дмитрий Чирикал
Предупреждения: Снурницын 34, Пушкуца 79
Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий). Ассистенты арбитра: Светлана Грушко и Тарас Чопилко (оба – Киевская обл.)
Видеообзор матча
Видеозапись матча
Итоги матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер посетовал на агентов футболиста
Диллиан осудил поступок Дюбуа вызвать Усика на бой