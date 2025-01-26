Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграли 4 тайма в манеже. Металлист 1925 взял верх над командой ЮКСА
Товарищеские матчи
Металлист 1925
26.01.2025 14:30 – FT 3 : 1
ЮКСА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
26 января 2025, 18:53 | Обновлено 26 января 2025, 19:24
194
0

Сыграли 4 тайма в манеже. Металлист 1925 взял верх над командой ЮКСА

Команды Первой лиги провели товарищеский матч в формате 4 тайма по 30 минут

26 января 2025, 18:53 | Обновлено 26 января 2025, 19:24
194
0
Сыграли 4 тайма в манеже. Металлист 1925 взял верх над командой ЮКСА
ФК Металлист 1925

Украинские клубы провели контрольный матч на зимнем учебно-тренировочном собрании.

26 января в 14:30 встретились Металлист 1925 года Харьков и ЮКСА Тарасовка.

Команды сыграли в манеже в Счастливом под Киевом в формате 4 тайма по 30 минут.

Обе команды будут играть в чемпионской группе Первой лиги и будут бороться за выход в УПЛ.

Товарищеский матч

Манеж с. Счастливое (Киевская обл). 26 января 2025 года, 14:30

Металлист 1925 Харьков – ЮКСА Тарасовка – 3:1

Голы: Юрченко 54 (пен), Панченко 102, 115 – Сытников 81

Удаление: Пушкуца 101 (второе предупреждение)

Металлист 1925 (1 и 2 тайм): Мозиль (Коваленко 45), Капинус (к), Салюк, Снурницын, Смитюх, Мафвента, Гаджиев, Литвиненко, Юрченко, Педро Артур, Бугай

Металлист 1925 (3 и 4 тайм): Варакута (игрок на просмотре, 105), Кондратюк, Имереков, игрок на просмотре, Снурницын (Свиргун 91), Мафвента (Салюк 91), Пушкуца, Король, Панченко, Борячук, Стень

Главный тренер: Патрик ван Леувен

ЮКСА: Баранцов, Дедяев, Селин, Юзефович, Кононов, Киреев, игроки на просмотре

Главный тренер: Дмитрий Чирикал

Предупреждения: Снурницын 34, Пушкуца 79

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий). Ассистенты арбитра: Светлана Грушко и Тарас Чопилко (оба – Киевская обл.)

Видеообзор матча

Видеозапись матча

Итоги матча

По теме:
Черноморец переиграл косовский клуб Дрита на сборах в Турции
Райо – Жирона – 2:1. Упустили победу за 3 минуты. Видео голов и обзор
Удинезе – Рома – 1:2. Как забивал Довбык. Видео голов и обзор матча
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Металлист 1925 контрольные матчи УПЛ ЮКСА Тарасовка видео голов и обзор Владлен Юрченко Никита Сытников
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мне не понравилось». Конте нашел виновных в уходе Хвичи в ПСЖ
Футбол | 26 января 2025, 07:53 1
«Мне не понравилось». Конте нашел виновных в уходе Хвичи в ПСЖ
«Мне не понравилось». Конте нашел виновных в уходе Хвичи в ПСЖ

Тренер посетовал на агентов футболиста

ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
Бокс | 26 января 2025, 08:15 1
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»

Диллиан осудил поступок Дюбуа вызвать Усика на бой

Шахтер теряет монополию на рынке Украины. Трансфер Крупского это доказывает
Футбол | 26.01.2025, 12:55
Шахтер теряет монополию на рынке Украины. Трансфер Крупского это доказывает
Шахтер теряет монополию на рынке Украины. Трансфер Крупского это доказывает
ВИДЕО. На этот раз без офсайда. Довбик вывел Рому вперед в матче с Удинезе
Футбол | 26.01.2025, 17:35
ВИДЕО. На этот раз без офсайда. Довбик вывел Рому вперед в матче с Удинезе
ВИДЕО. На этот раз без офсайда. Довбик вывел Рому вперед в матче с Удинезе
В пару к Роналду. Саудовский клуб хочет подписать форварда за 80 млн евро
Футбол | 25.01.2025, 20:46
В пару к Роналду. Саудовский клуб хочет подписать форварда за 80 млн евро
В пару к Роналду. Саудовский клуб хочет подписать форварда за 80 млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
25.01.2025, 17:21 25
Футбол
Леннокс Льюис выбрал сильнейшего между Майком Тайсоном и Усиком
Леннокс Льюис выбрал сильнейшего между Майком Тайсоном и Усиком
25.01.2025, 01:51 3
Бокс
«Он его легко переедет». Промоутер – о следующем сопернике Усика
«Он его легко переедет». Промоутер – о следующем сопернике Усика
25.01.2025, 15:24
Бокс
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
25.01.2025, 14:09 9
Футбол
Гвоздик ответил на вопрос о прекращении общения с Ломаченко
Гвоздик ответил на вопрос о прекращении общения с Ломаченко
24.01.2025, 20:40
Бокс
ФОТО. У Забарного возник конфликт с игроком лесников. Столкнулись головами
ФОТО. У Забарного возник конфликт с игроком лесников. Столкнулись головами
25.01.2025, 19:24 3
Футбол
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
25.01.2025, 12:50 73
Теннис
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
25.01.2025, 03:07 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем