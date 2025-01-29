СЫТНИКОВ: «Доволен, что в третьем тайме забил гол Металлисту 1925»

Хавбек команды ЮКСА Никита Ситников поделился впечатлениями от контрольной игры против Металлиста 1925 (1:3), в котором он стал автором забитого гола:

«Хорошая игра с хорошим соперником. Первые два тайма «Металлист 1925» больше атаковал, что привело к пенальти, благодаря которому соперник вышел вперед.

В третьем тайме, думаю, смогли изменить ход поединка. Больше контролировали игру, пытались атаковать флангами. Благодаря, прежде всего, командной работе в прессинге сумел забить. Доволен, что отличился голом в воротах «Металлиста 1925».

В начале четвертого тайма могли повести в счете, однако не повезло и в итоге пропустили два гола. Предстоит еще долгая подготовка к сезону, поэтому продолжаем работать».

Команды Первой лиги сыграли спарринг в манеже в Счастливом под Киевом в формате 4 тайма по 30 минут.