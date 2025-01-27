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Товарищеские матчи
Металлист 1925
26.01.2025 14:30 – FT 3 : 1
ЮКСА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
27 января 2025, 18:04 | Обновлено 27 января 2025, 18:42
298
0

Металлист 1925 – ЮКСА – 3:1. Игра в необычном формате. Видео голов и обзор

Команды сыграли четыре тайма по 30 минут

27 января 2025, 18:04 | Обновлено 27 января 2025, 18:42
298
0
Металлист 1925 – ЮКСА – 3:1. Игра в необычном формате. Видео голов и обзор
ФК Металлист 1925

Учасники Первой лиги «Металлист 1925» и ЮКСА провели спарринг в рамках подготовки ко второй части сезона. Команды сыграли в манеже в Счастливом под Киевом. Тренеры хотели собрать максимум информации и приняли решение провести матч в необычном формате.

«Металлист 1925» и ЮКСА провели на поле четыре тайма по 30 минут. Благодаря такому формату в матче смогли принять участие больше игроков. В обоих командах есть футболисты на просмотре, которые могут пополнить состав.

Товарищеский матч. Манеж с. Счастливое (Киевская обл). 26 января.

Металлист 1925 Харьков – ЮКСА Тарасовка – 3:1

Голы: Юрченко 54 (пен), Панченко 102, 115 – Сытников 81

Металлист 1925 (1-й и 2-й тайм): Мозиль (Коваленко 45), Капинус (к), Салюк, Снурницын, Смитюх, Мафвента, Гаджиев, Литвиненко, Юрченко, Педро Артур, Бугай

Металлист 1925 (3-й и 4-й тайм): Варакута (игрок на просмотре, 105), Кондратюк, Имереков, игрок на просмотре, Снурницын (Свиргун 91), Мафвента (Салюк 91), Пушкуца, Король, Панченко, Борячук, Стень.

ЮКСА: Баранцов, Дедяев, Селин, Юзефович, Кононов, Киреев, игроки на просмотре.

Видео голов и обзор матча

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Металлист 1925 ЮКСА Тарасовка товарищеские матчи Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ
Сергій Турчак Источник: ФК Металлист 1925
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