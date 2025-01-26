Украинские клубы проводят контрольный матч на зимних сборах.

26 января в 14:30 встретятся Металлист 1925 Харьков и ЮКСА Тарасовка

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды играют в манеже в Счастливом под Киевом.

Обе команды будут играть в чемпионской группе Первой лиги и бороться за выход в УПЛ.

Металлист 1925 – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция