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Товарищеские матчи
Металлист 1925
26.01.2025 14:30 – 14 0 : 0
ЮКСА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
26 января 2025, 14:30 |
167
0

Металлист 1925 – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 января в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча

26 января 2025, 14:30 |
167
0
Металлист 1925 – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

Украинские клубы проводят контрольный матч на зимних сборах.

26 января в 14:30 встретятся Металлист 1925 Харьков и ЮКСА Тарасовка

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды играют в манеже в Счастливом под Киевом.

Обе команды будут играть в чемпионской группе Первой лиги и бороться за выход в УПЛ.

Металлист 1925 – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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