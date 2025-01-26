26.01.2025 14:30 – 14’ 0 : 0
Украина. Первая лига26 января 2025, 14:30 |
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Металлист 1925 – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 января в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча
26 января 2025, 14:30 |
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Украинские клубы проводят контрольный матч на зимних сборах.
26 января в 14:30 встретятся Металлист 1925 Харьков и ЮКСА Тарасовка
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды играют в манеже в Счастливом под Киевом.
Обе команды будут играть в чемпионской группе Первой лиги и бороться за выход в УПЛ.
Металлист 1925 – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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