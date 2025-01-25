Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал информацию о проблемах со стадионом, а также оценил работу президента УАФ Андрея Шевченко:

– Что с новым стадионом «Ингульца»? Была информация, что клуб так и не получил разрешения проводить на нем домашние матчи из-за проблем с укрытиями.

– Законы у нас, как всегда, каждый день меняются. Я принципиально уже хочу все сделать от А до Я на стадионе, чтобы не возникало никаких вопросов. Могу сказать, что для футбола на стадионе уже все готово: раздевалки, поле, трибуны, зоны для телевидения.

Это просто Николаевич, который Шевченко, пошел на принципы. Но я все сделаю по закону и когда буду открывать стадион, то приглашу всех, кроме руководства УАФ. Это моя принципиальная позиция. Я даже дам команду никого не пускать на стадион из УАФ.

– Раньше вы в интервью говорили, что Шевченко не брал трубку, когда вы звонили. Так и не перезвонил?

– Конечно, нет. Ну ты же президент УАФ, приезжай, встреться со мной, поговори. Но хоть выслушай президента клуба, который в селе сделал за четыре миллиона евро стадион. Но можно хоть позвонить и спросить: «Александр Григорьевич, какая нужна помощь? Что нужно от меня». Ноль. Просто ноль!

А еще говорили, что Павелко плохой. Но он даже на последнюю стройку приезжал, смотрел, всем интересовался, звонил, спрашивал, не нужна ли какая-нибудь помощь. Я не говорю, что Павелко хороший, но человек хоть интересовался стадионом в деревне и предлагал помощь. Ну а Шева – великий, что ты поделаешь, – прокомментировал Поворознюк.