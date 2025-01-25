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  4. Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
Украина. Премьер лига
25 января 2025, 17:21 | Обновлено 25 января 2025, 18:57
4695
16

Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»

Президент «Ингульца» рассказал о проблемах со стадионом

25 января 2025, 17:21 | Обновлено 25 января 2025, 18:57
4695
16
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал информацию о проблемах со стадионом, а также оценил работу президента УАФ Андрея Шевченко:

– Что с новым стадионом «Ингульца»? Была информация, что клуб так и не получил разрешения проводить на нем домашние матчи из-за проблем с укрытиями.

– Законы у нас, как всегда, каждый день меняются. Я принципиально уже хочу все сделать от А до Я на стадионе, чтобы не возникало никаких вопросов. Могу сказать, что для футбола на стадионе уже все готово: раздевалки, поле, трибуны, зоны для телевидения.

Это просто Николаевич, который Шевченко, пошел на принципы. Но я все сделаю по закону и когда буду открывать стадион, то приглашу всех, кроме руководства УАФ. Это моя принципиальная позиция. Я даже дам команду никого не пускать на стадион из УАФ.

– Раньше вы в интервью говорили, что Шевченко не брал трубку, когда вы звонили. Так и не перезвонил?

– Конечно, нет. Ну ты же президент УАФ, приезжай, встреться со мной, поговори. Но хоть выслушай президента клуба, который в селе сделал за четыре миллиона евро стадион. Но можно хоть позвонить и спросить: «Александр Григорьевич, какая нужна помощь? Что нужно от меня». Ноль. Просто ноль!

А еще говорили, что Павелко плохой. Но он даже на последнюю стройку приезжал, смотрел, всем интересовался, звонил, спрашивал, не нужна ли какая-нибудь помощь. Я не говорю, что Павелко хороший, но человек хоть интересовался стадионом в деревне и предлагал помощь. Ну а Шева – великий, что ты поделаешь, – прокомментировал Поворознюк.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Александр Поворознюк Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко
Микола Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 16
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Saar
100 %
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-1
514839
Ну чому "нуль"? 50 тисяч баксів у місяць - це далеко не нуль!
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
Alex
Правду говорит, Шевченко надо свою работу выполнять для УПЛ 
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-2
Перший Серед Рівних
Повністю правий. Очікування були що от після поганого павелка зараз легенда прийде і уууххх нова епоха, реформи закиплять, зміни, впровадження, чистки, перетрубації, нові проекти, будинок футболу буде весь гудіти на всю Україну від роботи. Натомість тиша і всі вже забули про існування Андрія Шевченка і його УАФ, де вони і чим займаються, мутні справи по-тихому мутяться як і раніше, корешів поставив на посади, зокрема найгіршого в історії тренера. Не ноль, а мінус. 
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-3
Показать Скрыть 4 ответа
AK.228
Шева как функционер - просто Лох
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-5
osokor
Біда! В Грузії - Каладзе, у нас - Шевченко! Достойні учні Берлусконі...
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-5
vruthiy-112
Поворознюк правий, підтримую.!!!
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-5
valerafan1
А що народ хоче від весільного генерала? Більше 2 мільйонів гривень заробітна плата ЗА МІСЯЦЬ. Це які внески потрібно платити клубам щоб утримувати таких шев?
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-6
Demid Romanchik
Легенда марионетка..
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-6
VovanSidorovi4
Да Павелко золотой был.
Постоянно на слуху.
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-7
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