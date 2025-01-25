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25 января 2025, 02:30 |
347
0

Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент

Наибольшее признание досталось Роберту Левандовски

25 января 2025, 02:30 |
347
0
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
GiveMeSport

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших форвардов в мире на данный момент.

Первую строчку рейтинга занял польский голеадор «Барселоны» Роберт Левандовски, который в этом сезоне в 29 матчах наколотил 28 голов. За ним разместился звездный английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн, а бронзу рейтинга получил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

На четвертом месте у GiveMeSport идет звезда «Реала» Килиан Мбаппе, а шведский голеадор «Ньюкасла» Александер Исак – 5-й.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших форвардов в мире от GiveMeSport

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Роберт Левандовски GiveMeSport Барселона Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Александер Исак рейтинг
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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