Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших форвардов в мире на данный момент.

Первую строчку рейтинга занял польский голеадор «Барселоны» Роберт Левандовски, который в этом сезоне в 29 матчах наколотил 28 голов. За ним разместился звездный английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн, а бронзу рейтинга получил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

На четвертом месте у GiveMeSport идет звезда «Реала» Килиан Мбаппе, а шведский голеадор «Ньюкасла» Александер Исак – 5-й.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших форвардов в мире от GiveMeSport