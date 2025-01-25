Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Наибольшее признание досталось Роберту Левандовски
Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших форвардов в мире на данный момент.
Первую строчку рейтинга занял польский голеадор «Барселоны» Роберт Левандовски, который в этом сезоне в 29 матчах наколотил 28 голов. За ним разместился звездный английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн, а бронзу рейтинга получил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
На четвертом месте у GiveMeSport идет звезда «Реала» Килиан Мбаппе, а шведский голеадор «Ньюкасла» Александер Исак – 5-й.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг лучших форвардов в мире от GiveMeSport
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