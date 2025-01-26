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Товарищеские матчи
Черноморец
26.01.2025 14:00 – FT 3 : 1
Дрита
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Украина. Премьер лига
26 января 2025, 19:12 | Обновлено 26 января 2025, 19:52
394
0

Черноморец переиграл косовский клуб Дрита на сборах в Турции

У одесской команды голы забили Хобленко, Габелок и Пшеничнюк

26 января 2025, 19:12 | Обновлено 26 января 2025, 19:52
394
0
Черноморец переиграл косовский клуб Дрита на сборах в Турции
ФК Черноморец

26 января клуб Черноморец Одесса выиграл контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ был косовский клуб Дрита. Моряки забили три гола, пропустив всего один (3:1)

В начале первого тайма соперники создали несколько опасных ситуаций у ворот одесской команды. На 7-й минуте удар под перекладину отразил Рудько, на 9-й в контратаке – три против двух – удар косовского футболиста получился неточным. Постепенно Черноморец перехватил инициативу и открыл счет. Прекрасно сыграли Габелок и Хобленко. Первый выполнил точную передачу, а второй выстрелил из линии штрафной в нижний угол (1:0).

На 20-й минуте Хобленко мог сделать дубль, однако с 6 метров пробил головой выше ворот. Удвоил преимущество моряков Габелок. Артем воспользовался прострелом Киселя от лицевой линии и с 10 метров переправил мяч в дальнюю девятку (2:0). В конце первого тайма «Дрита» могла размочить счет, но удар косовского футболиста попал в перекладину.

После перерыва чаще атаковала «Дрита». На 64-й минуте мяч снова попал в перекладину ворот моряков, на 68-й Вечный в красивом прыжке отразил сильный удар с 15 метров. А на 72-й минуте соперники одесской команды забили гол: после подачи с левого фланга Сельмани вблизи поразил цель (2:1).

Моряки атаковали редко, но метко. Комбинация с участием Скибы и Безбородька завершилась эффектным и неотразимым попаданием Пшеничнюка в дальний верхний угол (3:1).

Товарищеский матч

26 января 2025 года. 14:30. Белек (Турция). Стадион комплекса Fanatic Sport

Черноморец Одесса (Украина) – Дрита Гнилане (Косово) – 3:1 (2:0)

Голы: Хобленко, 17, Габелок, 29, Пшеничнюк, 79 – Сельмани, 72.

Черноморец (1-й тайм): 1 Рудько (капитан), 77 Кисиль, 4 Кратов, 22 Арсич, 6 Гомес, 8 Шпорн, 14 Сигеев, 28 Габелок, 17 Янаков, 11 Попов, 9 Хобленко.

Черноморец (2-й тайм): 71 Вичный, 2 Бутко, 34 Лацабидзе, 39 Скиба, 77 Кисиль (4 Кратов, 60), 3 Ермаков, 7 Мустафаев, 14 Сигеев (18 Фатьянов, 70), 6 Гомес (55 Григорчук, 70), 33 Пшеничнюк, 21 Безбородко.

Тренер – Александр Бабич.

Дрита: 1 Молоку, 2 Красничи, 5 Меса, 15 Бейтуллай, 26 Овоука, 4 Броя (капитан), 14 Дабичай, 20 Зульфиу, 7 Айзерай, 11 Сельмани, 9 Манай. На 73-й минуте на замену вышли: 3 Шеджи, 66 Бытики, 8 Хуруглица, 17 Салифу, 25 Туша, 98 Малики.

Тренер – Зекирия Рамадани.

Видеозапись матча

Итоги матча

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Николай Степанов Источник: ФК Черноморец
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