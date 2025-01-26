В очередном спарринге Черноморец использовал двух новичков

С разницей в три дня одесский «Черноморец» сыграл два контрольных матча с клубами Суперлиги чемпионата Косова. После победы над седьмой командой национальной гонки этой страны, «Дукаджини» (2:1), о которой уже сообщал Sport.ua, «черно-синие» сумели переиграть и очередного соперника - «Дриту», которая возглавляет турнирную таблицу.

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич испытал в этой игре не только участников предыдущего матча, но и обоих новичков, которые накануне прибыли в Турцию и присоединились к одесской команде – Эмиля Мустафаева и Дениса Безбородько. Кроме них участие в поединке принимал еще один новобранец – Магомед Кратов, который в целом производит неплохое впечатление.



Как стало известно Sport.ua, клубный лазарет «Черноморца» постепенно пустеет. Из шести футболистов, которые находились на больничном, в строй вернулся капитан команды Богдан Бутко. Во встрече с «Дритой» он вышел на поле во втором тайме. А вот Даниил Удод, Богдан, Билошевский, Артем Присяжнюк, Жоао Нету и Илья Шевцов все еще восстанавливаются после травм различного характера.

Встреча с «Дритой», как и предыдущая с «Дукаджини», показала, что соперники из такой крошечной страны, как Косово довольно неуступчивы. Большинство игрового времени прошло в равной борьбе, в которой одесситам удалось более удачно реализовать свои шансы. Первой открыла счет украинская команда, в составе которой напомнил о себе нападающий Алексей Хобленко. На 17-й минуте он получил передачу от Артема Габелко и точным ударом направил мяч в цель с 19-метрового расстояния. Когда первые полчаса матча завершались, «Черноморец» удвоил счет. На этот раз забил уже Габелок, которому ассистировал Ярослав Кисель.

После перерыва соперники обменялись голами. Сначала на 72-й минуте «Дрита» сократила счет, а на 79-й «Черноморец» снова его увеличил до разницы в два гола. Эффектным голом отметился Александр Пшеничнюк, который мастерски направил мяч по дуге за воротник голкиперу.

Состав «Черноморца» в этом матче был таким: 1-й тайм - Рудько, Кратов, Арсич, Кисель, Гомес, Шпорн Сигеев, Габелок, Янаков, Попов, Хобленко; 2-й тайм – Вечный, Кисель, Бутко, Скиба, Лацабидзе, Ермаков, Сигеев (Фатьянов, 69) Мустафаев, Гомес (Григорчук, 69), Пшеничнюк, Безбородько.