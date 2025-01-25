Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Даже во время войны». Бабич сравнил УПЛ и чемпионат Болгарии
Украина. Премьер лига
25 января 2025, 12:34 |
227
0

«Даже во время войны». Бабич сравнил УПЛ и чемпионат Болгарии

Коуч заявил, что в УПЛ больше тактики

25 января 2025, 12:34 |
227
0
«Даже во время войны». Бабич сравнил УПЛ и чемпионат Болгарии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бабич

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич, в свое время работавший в чемпионате Болгарии, сравнил УПЛ и болгарское первенство.

– За пределами Украины держали руку на пульсе УПЛ?

– Да. Держал в фокусе Кривбасс и Черноморец, где я работал. Я могу сказать, что даже во время войны УПЛ тактически подкована по сравнению с болгарскими клубами, где все хаотично и на индивидуальных качествах игроков.

С другой стороны, в Болгарии футбол более открыт. Есть футболисты достаточно неплохого уровня, которые в УПЛ не потерялись бы.

Я не говорю о «Лудогорце». Достаточно интересные игроки есть в командах уровня «Арда» и «Берое», которые имеют инвесторов из Аргентины, и они редбуловскую систему перестраивают, чтобы игроков из Латинской Америки обкатывать в Восточной Европе и потом их продавать, – сказал Бабич.

Ранее Александр назвал игрока «Черноморца», который не уступает лидеру «Динамо».

По теме:
Стадион не готов. Стало известно, где Ингулец может принять Полесье
Экс-игрок сборной Украины рассказал, почему перешел в клуб из Чехии
«Говорит о проблемах». Экс-игрок Ингульца заявил, что не понимает Кобина
Александр Бабич чемпионат Болгарии по футболу чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В двух шагах от пьедестала. Пидручный занял 5-е место в спринте в Антхольце
Биатлон | 24 января 2025, 16:31 21
В двух шагах от пьедестала. Пидручный занял 5-е место в спринте в Антхольце
В двух шагах от пьедестала. Пидручный занял 5-е место в спринте в Антхольце

В топ-3 гонки вошли Тарьей Бе, Стурла Легрейд и Томмазо Джакомель

Гвоздик ответил на вопрос о прекращении общения с Ломаченко
Бокс | 24 января 2025, 20:40 0
Гвоздик ответил на вопрос о прекращении общения с Ломаченко
Гвоздик ответил на вопрос о прекращении общения с Ломаченко

Александр утверждает, что между ним и Василием не было скандалов

Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Футбол | 25.01.2025, 07:53
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Есть офферы. Защитник сборной Украины ведет переговоры с английским клубом
Футбол | 25.01.2025, 12:29
Есть офферы. Защитник сборной Украины ведет переговоры с английским клубом
Есть офферы. Защитник сборной Украины ведет переговоры с английским клубом
Иноуэ в третий раз защитил статус абсолюта. Кореец Ким был уничтожен
Бокс | 25.01.2025, 07:00
Иноуэ в третий раз защитил статус абсолюта. Кореец Ким был уничтожен
Иноуэ в третий раз защитил статус абсолюта. Кореец Ким был уничтожен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
23.01.2025, 18:55 334
Футбол
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
24.01.2025, 08:28
Теннис
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
23.01.2025, 22:02 12
Футбол
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
24.01.2025, 07:25 9
Теннис
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
23.01.2025, 09:56 18
Футбол
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
24.01.2025, 06:23 15
Футбол
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
24.01.2025, 00:33
Бокс
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
24.01.2025, 07:53 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем