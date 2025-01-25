«Даже во время войны». Бабич сравнил УПЛ и чемпионат Болгарии

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич, в свое время работавший в чемпионате Болгарии, сравнил УПЛ и болгарское первенство.

– За пределами Украины держали руку на пульсе УПЛ?

– Да. Держал в фокусе Кривбасс и Черноморец, где я работал. Я могу сказать, что даже во время войны УПЛ тактически подкована по сравнению с болгарскими клубами, где все хаотично и на индивидуальных качествах игроков.

С другой стороны, в Болгарии футбол более открыт. Есть футболисты достаточно неплохого уровня, которые в УПЛ не потерялись бы.

Я не говорю о «Лудогорце». Достаточно интересные игроки есть в командах уровня «Арда» и «Берое», которые имеют инвесторов из Аргентины, и они редбуловскую систему перестраивают, чтобы игроков из Латинской Америки обкатывать в Восточной Европе и потом их продавать, – сказал Бабич.

Ранее Александр назвал игрока «Черноморца», который не уступает лидеру «Динамо».