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Товарищеские матчи
Черноморец
26.01.2025 14:00 – 57 2 : 0
Дрита
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 января 2025, 14:55 | Обновлено 26 января 2025, 16:00
580
0

Черноморец – Дрита. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 января в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

26 января 2025, 14:55 | Обновлено 26 января 2025, 16:00
580
0
Черноморец – Дрита. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец

Клуб Черноморец Одесса проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет косовский клуб Дрита.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 26 января в 14:00 в Турции.

Черноморец – Дрита. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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товарищеские матчи Черноморец Одесса учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Дрита
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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