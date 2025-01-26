26.01.2025 14:00 – 57’ 2 : 0
Украина. Премьер лига26 января 2025, 14:55 | Обновлено 26 января 2025, 16:00
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Черноморец – Дрита. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 января в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
26 января 2025, 14:55 | Обновлено 26 января 2025, 16:00
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Клуб Черноморец Одесса проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником команды УПЛ будет косовский клуб Дрита.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 26 января в 14:00 в Турции.
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Черноморец – Дрита. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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