Черноморец – Дрита – 3:1. Вторая победа на сборах. Видео голов и обзор

Одесский «Черноморец» продолжает подготовку ко второй части сезона. Во втором спарринге на сборах в Турции соперником одесской команды стал косовский клуб «Дрита».

«Дрита» начала матч активнее и создала возле ворот «Черноморца» несколько опасных моментов. «Моряки» перехватили инициативу и на 17-й минуте Хобленко открыл счет. Вскоре Габелок увеличил преимущество одесского клуба.

Во втором тайме команды обменялись забитыми мячами. На гол Сельмани ответил Пшеничнюк.

Товарищеский матч. 26 января. Белек (Турция). Стадион комплекса Fanatic Sport

Черноморец Одесса (Украина) – Дрита Гнилане (Косово) – 3:1

Голы: Хобленко, 17, Габелок, 29, Пшеничнюк, 79 – Сельмани, 72.

Черноморец (1-й тайм): 1 Рудько (капитан), 77 Кисиль, 4 Кратов, 22 Арсич, 6 Гомес, 8 Шпорн, 14 Сигеев, 28 Габелок, 17 Янаков, 11 Попов, 9 Хобленко.

Черноморец (2-й тайм): 71 Вичный, 2 Бутко, 34 Лацабидзе, 39 Скиба, 77 Кисиль (4 Кратов, 60), 3 Ермаков, 7 Мустафаев, 14 Сигеев (18 Фатьянов, 70), 6 Гомес (55 Григорчук, 70), 33 Пшеничнюк, 21 Безбородко.

Дрита: 1 Молоку, 2 Красничи, 5 Меса, 15 Бейтуллай, 26 Овоука, 4 Броя (капитан), 14 Дабичай, 20 Зульфиу, 7 Айзерай, 11 Сельмани, 9 Манай. На 73-й минуте на замену вышли: 3 Шеджи, 66 Бытики, 8 Хуруглица, 17 Салифу, 25 Туша, 98 Малики.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча