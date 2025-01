Порро сравнялся по количеству ассистов в АПЛ за Тоттенхэм с Уокером

26 января в рамках 23-го тура Английской Премьер-лиги состоялся поединок между «Тоттенхэмом» и «Лестером». Встреча завершилась победой гостей (2:1). Голами отметились Ришарлисон, Джейми Варди и Эль-Ханус.

В игре против «лис» защитник «шпор» Педро Порро отдал результативную передачу, которая стала для испанца 15-й в Премьер-лиге за «Тоттенхэм». Такое же количество ассистов отдал экс-игрок лондонского клуба Кайл Уокер.

В текущей кампании АПЛ Порро провел 23 матча, забил 2 гола и отдал 5 ассистов. Клуб испанца занимает 15-е место в турнирной таблице лиги (7 побед, 3 ничьи, 14 поражений).

