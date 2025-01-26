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  4. Порро сравнялся по количеству ассистов в АПЛ за Тоттенхэм с Уокером
Англия
26 января 2025, 19:29 | Обновлено 26 января 2025, 20:24
139
0

Порро сравнялся по количеству ассистов в АПЛ за Тоттенхэм с Уокером

В матче против «Лестера» Педро отметился результативной передачей

26 января 2025, 19:29 | Обновлено 26 января 2025, 20:24
139
0
Порро сравнялся по количеству ассистов в АПЛ за Тоттенхэм с Уокером
Getty Images/Global Images Ukraine. Педро Порро

26 января в рамках 23-го тура Английской Премьер-лиги состоялся поединок между «Тоттенхэмом» и «Лестером». Встреча завершилась победой гостей (2:1). Голами отметились Ришарлисон, Джейми Варди и Эль-Ханус.

В игре против «лис» защитник «шпор» Педро Порро отдал результативную передачу, которая стала для испанца 15-й в Премьер-лиге за «Тоттенхэм». Такое же количество ассистов отдал экс-игрок лондонского клуба Кайл Уокер.

В текущей кампании АПЛ Порро провел 23 матча, забил 2 гола и отдал 5 ассистов. Клуб испанца занимает 15-е место в турнирной таблице лиги (7 побед, 3 ничьи, 14 поражений).

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Педро Порро Кайл Уокер Тоттенхэм Лестер Тоттенхэм - Лестер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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