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  4. ВИДЕО. Первые слова Артеты после гола Зинченко, а что сказал украинец?
Лига чемпионов
13 марта 2025, 08:38 |
1832
1

ВИДЕО. Первые слова Артеты после гола Зинченко, а что сказал украинец?

Арсенал квалифицировался в 1/4 финала Лиги чемпионов

13 марта 2025, 08:38 |
1832
1
ВИДЕО. Первые слова Артеты после гола Зинченко, а что сказал украинец?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артета и Зинченко

Лондонский «Арсенал» квалифицировался в 1/4 финала Лиги чемпионов, убедительно одолев ПСВ. В ответном матче один из голов забил украинец Александр Зинченко.

Главный тренер лондонской команды Микель Артета высказался по отношению к голу Александра и поделился эмоциями от игры своей команды.

«Зинченко справился со своей задачей, равно как и заменивший его Эдегор. Александр забил невероятный гол, он находился в той зоне, где должен был быть. Это хорошо, что мы нашли еще одну позицию, где мы можем его использовать», – сказал испанец.

Сам Александр Зинченко тоже поделился эмоциями после матча, заявив, что недоволен результатом матча в Лондоне.

«Очевидно, что результатом я недоволен, но всегда приятно играть. Самое главное, что мы победили. Теперь ждем следующего матча. Гол? Всегда приятно забивать, но результат – на первом месте. Это особые ощущения для меня, потому что мы играли против команды, где я выступал. Я хочу пожелать им всего лучшего», – сказал украинец.

В 1/4 финала Лиги чемпионов лондонский Арсенал встретится с мадридским Реалом. Четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы пройдут 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянце Арене в Мюнхене.

Ранее стала известна оценка Александра Зинченко за матч против ПСВ.

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Микель Артета Александр Зинченко Арсенал Лондон Лига чемпионов ПСВ Арсенал - ПСВ видео
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Гол просто красень вийшов. Хоча перспективи у Зінченка в Арсеналі такі собі...
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