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  4. ВИДЕО. Симеоне накричал на журналистов из-за вылета с ЛЧ. Все из-за арбитра
Лига чемпионов
13 марта 2025, 09:32 | Обновлено 13 марта 2025, 09:33
1251
0

ВИДЕО. Симеоне накричал на журналистов из-за вылета с ЛЧ. Все из-за арбитра

Аргентинец не сдержал эмоций из-за отмененного гола Хулиана Альвареса

13 марта 2025, 09:32 | Обновлено 13 марта 2025, 09:33
1251
0
ВИДЕО. Симеоне накричал на журналистов из-за вылета с ЛЧ. Все из-за арбитра
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Головний тренер мадридського «Атлетіко» Дієго Сімеоне не стримав емоцій на прес-конференції після вильоту своєї команди з розіграшу Ліги чемпіонів від мадридського «Реала» в серії пенальті.

Великий резонанс викликав другий удар мадридського «Атлетіко» в серії 11-метрових ударів, який пробивав Хуліан Альварес. Аргентинський форвард вразив ворота суперників, однак рефері Шимон Марциняк скасував гол через два дотики Альвареса.

«Підніміть руку, хто бачив, що Альварес торкнувся м'яча двічі. Ніхто не підняв», – сказав він, натякаючи на сумнівність рішення VAR.

У 1/4 фіналу мадридський «Реал» зіграє проти лондонського «Арсеналу». Чвертьфінали заплановані на 8/9 та 15/16 квітня, півфінали відбудуться 29/30 квітня та 6/7 травня. Фінал планується провести 31 травня на Альянц Арені в Мюнхені.

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Диего Симеоне Лига чемпионов Хулиан Альварес Атлетико Мадрид Реал Мадрид Атлетико - Реал Мадрид видео
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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