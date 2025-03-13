Игроки четвертьфиналиста ЛЧ признались, что чувствуют себя аутсайдерами

12 марта состоялся второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» одолела французский «Лилль» со счетом 2:1 и пробилась в следующий раунд (общий счет 3:2).

9 и 15 апреля немецкий клуб сыграет против испанской «Барселоны» на стадии четвертьфинала. Игроки «Боруссии» поделились мнением о предстоящем противостоянии и признались, что чувствуют себя аутсайдерами.

Эмре Джан: «В футбол играют ради таких матчей, который нас ожидает. Мы хотим поехать в Испанию и насладиться поединком против «Барселоны», чтобы показать отличную игру. Наша цель – пройти в полуфинал и мы будем за нее бороться. Посмотрим, что получится».

Грегор Кобель: «Мы аутсайдеры против «Барселоны». Это отличный соперник, нас ждет очень тяжелый матч. Но нет ничего лучше, чем играть в четвертьфинале Лиги чемпионов против такого оппонента».