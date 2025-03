В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» смог отыграть преимущество «Реала», добытое в первом поединке. Победитель противостояния определился в серии пенальти.

«Реал» выиграл и вышел в четвертьфинал. Однако много споров вызвал эпизод с незасчитанным ударом Хулиана Альвареса. VAR зафиксировал у игрока «Атлетико» двойное касание мяча при пробитии пенальти. Болельщики «Реала» радуются победе, а фанаты «Атлетико» негодуют.

A A Beli: Это ФИФА и арбитр выбили Атлетико Мадрид из Лиги чемпионов, а не Реал Мадрид. Так что гордиться нечем.

Iniabasi Paul: Празднование от Беллингема, Виннисиуса и Лунина – настоящий огонь... такой невероятный вечер в Лиге чемпионов. Hala Madrid.

بهمن جاذویه: Ваша команда является самой коррумпированной в истории. В период с 2014 по 2017 годы выигрывал чемпионат несколько лет подряд из-за странных ошибок судей. Даже после внедрения VAR они продолжали выигрывать титулы в разные годы с помощью VAR.

Dhaar Aatif Hafeez: Видя, как весь интернет плачет, когда мы побеждаем, я каждый раз засыпаю с улыбкой. Мы лучший клуб в истории, и ни один из их жалких клубов ничего не может с этим поделать, поэтому они продолжают ненавидеть.

amin_fcb10: Они ограбили вас. Огромное воодушевление и честь за то, что выдержали 120 минут против крупнейшей мафии в истории.

Rodrigo Zen: Глупо, что регламентом отменяют гол с пенальти, потому что он якобы задел твою опорную ногу. Какое преимущество должен получить Хулиан? вар очень надуманный, всегда за Мадрид, никогда против него!

issa zamo: Вы мошенники, вы только что убили прекрасный вид спорта. Это не победа, если там коррупция, вы это знаете, и все это знают.

TRe Mc$LAY3R: Если вы честный болельщик Мадрида, вы бы знали, что мы не показали хорошую игру, игроки искали индивидуального блеска вместо замечательной командной игры, это один из немногих случаев, когда нам действительно повезло. Анчелотти сделал не самые лучшие замены.

Stuvar Finn: На этот раз Анчелотти держался, настоящая удача была на их стороне!

Rafa | Drip: На поле всегда выходишь с надеждой на победу, проливая кровавый пот и зная, что можешь проиграть, когда мы выигрываем, мы все выигрываем, а если проигрываем, мы встаем и пробуем еще раз для следующего турнира.

Happiness has a name, and it’s Real Madrid Club de Fútbol. pic.twitter.com/E8PfNotcgo