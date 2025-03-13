Журналист: «Мудрик? Мне нужно быть очень осторожным. Боюсь попасть в беду»

Известный британский журналист Мэтт Лоу прокомментировал ситуацию с допинговым скандалом с участием украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

«С юридической стороны мне надо быть очень осторожным. Я могу лишь повторить то, что мы уже знаем. Потому что это действительно все, что мне разрешено говорить по этому поводу, и я не хотел бы, чтобы кто-то из нас из-за этого попал в беду.

Итак, мы знаем, что ему дали бан. До последнего времени велась работа над его допинг-пробой B. Но они все еще ничего не сообщили о ее результате. Это все затянулось дольше, чем ожидалось. Хотя нет никаких официальных сроков для этого.

Не было никаких официальных заявлений о том, что этот бан был продлен или он уже завершился. Поэтому, мы можем лишь предположить, что на него все еще распространяется это ограничительное действие. И это все, что мы действительно можем сказать. Говоря об этой ситуации, надо быть очень осторожным», – сказал Лоу YouTube-каналу London Is Blue Podcast.

Ранее в Англии обнаружили фейковое интервью Мудрика.