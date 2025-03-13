Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Журналист: «Мудрик? Мне нужно быть очень осторожным. Боюсь попасть в беду»
Англия
13 марта 2025, 09:56 |
704
1

Журналист: «Мудрик? Мне нужно быть очень осторожным. Боюсь попасть в беду»

Мэтт Лоу прокомментировал ситуацию с баном украинца

13 марта 2025, 09:56 |
704
1
Журналист: «Мудрик? Мне нужно быть очень осторожным. Боюсь попасть в беду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный британский журналист Мэтт Лоу прокомментировал ситуацию с допинговым скандалом с участием украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

«С юридической стороны мне надо быть очень осторожным. Я могу лишь повторить то, что мы уже знаем. Потому что это действительно все, что мне разрешено говорить по этому поводу, и я не хотел бы, чтобы кто-то из нас из-за этого попал в беду.

Итак, мы знаем, что ему дали бан. До последнего времени велась работа над его допинг-пробой B. Но они все еще ничего не сообщили о ее результате. Это все затянулось дольше, чем ожидалось. Хотя нет никаких официальных сроков для этого.

Не было никаких официальных заявлений о том, что этот бан был продлен или он уже завершился. Поэтому, мы можем лишь предположить, что на него все еще распространяется это ограничительное действие. И это все, что мы действительно можем сказать. Говоря об этой ситуации, надо быть очень осторожным», – сказал Лоу YouTube-каналу London Is Blue Podcast.

Ранее в Англии обнаружили фейковое интервью Мудрика.

По теме:
Челси – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч
Один из лучших. Стала известна оценка Таловерова за матч против Портсмута
Названо, какое первое кадровое решение примет новый владелец Черноморца
допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов. Определены все четвертьфинальные пары
Футбол | 13 марта 2025, 07:23 1
Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов. Определены все четвертьфинальные пары
Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов. Определены все четвертьфинальные пары

ПСЖ – Астон Вилла, Арсенал – Реал, Барселона – Боруссия Д, Бавария – Интер

Флик поставил крест на суперзвезде Барселоны после матча Лиги чемпионов
Футбол | 12 марта 2025, 11:25 0
Флик поставил крест на суперзвезде Барселоны после матча Лиги чемпионов
Флик поставил крест на суперзвезде Барселоны после матча Лиги чемпионов

Ханс-Дитер Флик разочарован игрой Рональда Араухо

Результативный удар Зинченко претендует на звание Лучший гол дня в ЛЧ
Футбол | 13.03.2025, 10:05
Результативный удар Зинченко претендует на звание Лучший гол дня в ЛЧ
Результативный удар Зинченко претендует на звание Лучший гол дня в ЛЧ
«Фантастика». Андрей Шевченко назвал тренера, которого уважают в Украине
Футбол | 12.03.2025, 16:19
«Фантастика». Андрей Шевченко назвал тренера, которого уважают в Украине
«Фантастика». Андрей Шевченко назвал тренера, которого уважают в Украине
ОФИЦИАЛЬНО. WBO обязала Усика защитить титул. Известен соперник украинца
Бокс | 13.03.2025, 08:50
ОФИЦИАЛЬНО. WBO обязала Усика защитить титул. Известен соперник украинца
ОФИЦИАЛЬНО. WBO обязала Усика защитить титул. Известен соперник украинца
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Strontium
Мочу В - в студию!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри пообещали бой за титул. Уже известен соперник
Фьюри пообещали бой за титул. Уже известен соперник
12.03.2025, 16:17 3
Бокс
Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллса
Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллса
12.03.2025, 08:43 15
Теннис
Ямал и Рафинья требуют срочного трансфера. Придется потратиться
Ямал и Рафинья требуют срочного трансфера. Придется потратиться
12.03.2025, 12:16 5
Футбол
Готовят солидный чек. Голкипер сборной Украины близок к переходу в АПЛ
Готовят солидный чек. Голкипер сборной Украины близок к переходу в АПЛ
12.03.2025, 08:24 7
Футбол
«Не Шевченко, не Ребров». Милевский назвал главную легенду Динамо Киев
«Не Шевченко, не Ребров». Милевский назвал главную легенду Динамо Киев
12.03.2025, 07:38 6
Футбол
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
11.03.2025, 17:56 19
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»
11.03.2025, 08:58 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем