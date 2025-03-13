При чем здесь Динамо? Известно, почему Шахтер подал в суд на экс-клуб УПЛ
«Днепр-1» не выполнил обязательства по переходу Александра Пихаленка в киевский клуб
В четверг, 13 марта 2025 года, стало известно, что донецкий «Шахтер» подал судебный иск в Хозяйственный суд Днепропетровской области о банкротстве бывшего участника Украинской Премьер-лиги СК «Днепр-1».
По информации ТаТоТаке, причина иска касается трансфера полузащитника Александра Пихаленка из «Днепра-1» в киевское «Динамо». Согласно договоренности между клубами, днепряне должны были оплатить дончанам процент от трансферной суммы, но не выполнили этих обязательств.
Напомним, незадолго до своего банкротства «Днепр-1» продал Александра Пихаленка в киевское «Динамо» за, как утверждает портал Transfermarkt, 2.5 миллиона евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинскому боксеру выгоднее провести реванш против Дюбуа
«Реал» в серии пенальти выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов
або %% від перепродажу менше 30 тис. грн.