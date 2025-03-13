При чем здесь Динамо? Известно, почему Шахтер подал в суд на экс-клуб УПЛ

В четверг, 13 марта 2025 года, стало известно, что донецкий «Шахтер» подал судебный иск в Хозяйственный суд Днепропетровской области о банкротстве бывшего участника Украинской Премьер-лиги СК «Днепр-1».

По информации ТаТоТаке, причина иска касается трансфера полузащитника Александра Пихаленка из «Днепра-1» в киевское «Динамо». Согласно договоренности между клубами, днепряне должны были оплатить дончанам процент от трансферной суммы, но не выполнили этих обязательств.

Напомним, незадолго до своего банкротства «Днепр-1» продал Александра Пихаленка в киевское «Динамо» за, как утверждает портал Transfermarkt, 2.5 миллиона евро.