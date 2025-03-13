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  4. При чем здесь Динамо? Известно, почему Шахтер подал в суд на экс-клуб УПЛ
Украина. Премьер лига
13 марта 2025, 13:48 | Обновлено 13 марта 2025, 13:56
472
0

При чем здесь Динамо? Известно, почему Шахтер подал в суд на экс-клуб УПЛ

«Днепр-1» не выполнил обязательства по переходу Александра Пихаленка в киевский клуб

13 марта 2025, 13:48 | Обновлено 13 марта 2025, 13:56
472
0
При чем здесь Динамо? Известно, почему Шахтер подал в суд на экс-клуб УПЛ
ФК Динамо Киев. Александр Пихаленок

В четверг, 13 марта 2025 года, стало известно, что донецкий «Шахтер» подал судебный иск в Хозяйственный суд Днепропетровской области о банкротстве бывшего участника Украинской Премьер-лиги СК «Днепр-1».

По информации ТаТоТаке, причина иска касается трансфера полузащитника Александра Пихаленка из «Днепра-1» в киевское «Динамо». Согласно договоренности между клубами, днепряне должны были оплатить дончанам процент от трансферной суммы, но не выполнили этих обязательств.

Напомним, незадолго до своего банкротства «Днепр-1» продал Александра Пихаленка в киевское «Динамо» за, как утверждает портал Transfermarkt, 2.5 миллиона евро.

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финансы чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк суд банкротство судебный иск Украинская Премьер-лига Днепр-1 Александр Пихаленок трансферы трансферы УПЛ Динамо Киев ТаТоТаке
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
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Burevestnik
на жаль у ШД нема 30 тис. грн. заплатити за розгляд позову...
або %% від перепродажу менше 30 тис. грн.
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