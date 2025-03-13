Владислав ПОГОРЕЛЫЙ: «Нам важна поддержка наших болельщиков»

Нападающий львовского «Руха» Владислав Погорелый поделился ожиданиями от матча 21-го тура УПЛ против полтавской «Ворсклы»:

«Ворскла» очень опытная команда, которая неоднократно выступала в еврокубках. Недавно полтавчане отобрали очки у «Динамо», которое лидирует в турнирной таблице. Наш оппонент качественно играет в переходных фазах, а игроки очень сильны в единоборствах. Мы изучаем игру «Ворсклы» и на тренировках нарабатываем противодействие сопернику. Полтавчане это серьезная команда и нам будет непросто в матче с ними.

Для «Руха» важна поддержка наших болельщиков. Замечательно, что на домашних матчах есть хорошая атмосфера на трибунах и зрители мотивируют нас побеждать. Приглашаю болельщиков на «Арену Львов» в субботу, а мы постараемся порадовать фанатов качественной игрой».

Напомним, что матч между «Рухом» и «Ворсклой» состоится 15 марта в 18:00 по киевскому времени.