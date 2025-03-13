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  4. Владислав ПОГОРЕЛЫЙ: «Нам важна поддержка наших болельщиков»
Украина. Премьер лига
13 марта 2025, 13:32 |
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Владислав ПОГОРЕЛЫЙ: «Нам важна поддержка наших болельщиков»

Нападающий «Руха» поделился ожиданиями от матча с «Ворсклой»

13 марта 2025, 13:32 |
50
0
Владислав ПОГОРЕЛЫЙ: «Нам важна поддержка наших болельщиков»
ФК Рух. Владислав Погорелый

Нападающий львовского «Руха» Владислав Погорелый поделился ожиданиями от матча 21-го тура УПЛ против полтавской «Ворсклы»:

«Ворскла» очень опытная команда, которая неоднократно выступала в еврокубках. Недавно полтавчане отобрали очки у «Динамо», которое лидирует в турнирной таблице. Наш оппонент качественно играет в переходных фазах, а игроки очень сильны в единоборствах. Мы изучаем игру «Ворсклы» и на тренировках нарабатываем противодействие сопернику. Полтавчане это серьезная команда и нам будет непросто в матче с ними.

Для «Руха» важна поддержка наших болельщиков. Замечательно, что на домашних матчах есть хорошая атмосфера на трибунах и зрители мотивируют нас побеждать. Приглашаю болельщиков на «Арену Львов» в субботу, а мы постараемся порадовать фанатов качественной игрой».

Напомним, что матч между «Рухом» и «Ворсклой» состоится 15 марта в 18:00 по киевскому времени.

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Владислав Погорелый чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Рух Львов Рух - Ворскла
Дмитрий Вус Источник: ФК Рух Львов
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