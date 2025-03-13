Юрий ТЛУМАК: «Нас ждет непростой поединок»

Полузащитник львовского «Руха» Юрий Тлумак поделился ожиданиями от матча 21-го тура УПЛ против полтавской «Ворсклы»:

«Ворскла» довольно сыгранная команда, которая состоит как из опытных, так и интересных молодых игроков. Думаю, «Рух» ждет непростой поединок. Среди сильных сторон полтавчан можно выделить игру в единоборствах, их игроки хорошо играют на опережение – их непросто сдерживать. Болельщикам будет интересно смотреть этот матч.

У «Руха» сейчас отличное настроение. Мы прервали свою неутешительную серию и победили. Важно продолжать получать положительный результат и, надеюсь, команда и в дальнейшем стабильно будет набирать очки».

Напомним, что матч между «Рухом» и «Ворсклой» состоится 15 марта в 18:00 по киевскому времени.