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Лига чемпионов
13 марта 2025, 13:37 | Обновлено 13 марта 2025, 13:57
796
0

Было второе касание? Альварес лаконично отреагировал на отмененный пенальти

Хулиан заверил партнеров, что все было сделано в рамках правил

13 марта 2025, 13:37 | Обновлено 13 марта 2025, 13:57
796
0
Было второе касание? Альварес лаконично отреагировал на отмененный пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес прокомментировал сомнительный эпизод в серии пенальти после второго поединка с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

Аргентинский футболист реализовал удар с точки, но главный судья отменил взятие ворот, поскольку увидел, что футболист дважды коснулся мяча.

В командной раздевалке Хулиан отрицал решение арбитра и утверждал, что нанес удар в пределах правил.

«Я не чувствовал, что коснулся мяча», – отреагировал Альварес.

В итоге «матрасники» в серии пенальти уступили оппоненту и вылетели из Лиги чемпионов.

Напомним, что вратарь «Реала» Тибо Куртуа подсказал главному судье касательно двух касаний Альвареса во время удара.

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Атлетико Мадрид Реал Мадрид Лига чемпионов Атлетико - Реал Мадрид Хулиан Альварес
Андрей Витренко Источник: Marca
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