Было второе касание? Альварес лаконично отреагировал на отмененный пенальти
Хулиан заверил партнеров, что все было сделано в рамках правил
Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес прокомментировал сомнительный эпизод в серии пенальти после второго поединка с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).
Аргентинский футболист реализовал удар с точки, но главный судья отменил взятие ворот, поскольку увидел, что футболист дважды коснулся мяча.
В командной раздевалке Хулиан отрицал решение арбитра и утверждал, что нанес удар в пределах правил.
«Я не чувствовал, что коснулся мяча», – отреагировал Альварес.
В итоге «матрасники» в серии пенальти уступили оппоненту и вылетели из Лиги чемпионов.
Напомним, что вратарь «Реала» Тибо Куртуа подсказал главному судье касательно двух касаний Альвареса во время удара.
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