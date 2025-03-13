Было второе касание? Альварес лаконично отреагировал на отмененный пенальти

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес прокомментировал сомнительный эпизод в серии пенальти после второго поединка с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

Аргентинский футболист реализовал удар с точки, но главный судья отменил взятие ворот, поскольку увидел, что футболист дважды коснулся мяча.

В командной раздевалке Хулиан отрицал решение арбитра и утверждал, что нанес удар в пределах правил.

«Я не чувствовал, что коснулся мяча», – отреагировал Альварес.

В итоге «матрасники» в серии пенальти уступили оппоненту и вылетели из Лиги чемпионов.

Напомним, что вратарь «Реала» Тибо Куртуа подсказал главному судье касательно двух касаний Альвареса во время удара.