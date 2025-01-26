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Англия
26 января 2025, 19:50 | Обновлено 26 января 2025, 20:19
671
1

Вместо травмированного. Известна оценка Ярмолюка за матч с Кристал Пэлас

Украинец появился на поле на 84-й минуте

26 января 2025, 19:50 | Обновлено 26 января 2025, 20:19
671
1
Вместо травмированного. Известна оценка Ярмолюка за матч с Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В воскресенье, 26 января, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Брентфордом».

На стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Гости одолели хозяев поля со счетом 2:1.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк появился на поле на 84-й минуте вместо получившего повреждение Кевина Шаде. Результативными действиями не отличился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.4 балла из 10 возможных, WhoScored дал Егору оценку в 6.1 балла. Лучшим игроком матча по версии SofaScore стал полузащитник хозяев Эберечи Эзе с оценкой 7.9. Лучшим по версии ShoScored признан Кевин Шаде. Его игру оценили в 8.0 из 10 возможных баллов.

Ранее сообщалось о том, что «Брентфорд» одолел «Кристал Пэлас».

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Егор Ярмолюк Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Брентфорд Кристал Пэлас Эберечи Эзе оценки WhoScored SofaScore Кевин Шаде
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Prokop_Andriy
Сподіваюсь Ярмолюк частіше вийде на поле, він вже неодноразово доказував що тягне цей рівень 
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