Неожиданный вариант. Топ-клуб Ла Лиги дает за Зинченко 20+ млн евро

По информации Sky Germany, в гонку за игроком Арсенала Александром Зинченко включился мадридский Атлетико, который в Ла Лиге идет на второй позиции.

Трансфер оценивается в 20+ миллионов евро и бонусы. Атлетико готов как оформить полноценный трансфер сейчас, так и взять Зинченко в аренду с обязательным правом выкупа летом.

Боруссия Дортмунд остается в борьбе за четырехкратного чемпиона Англии, но уже не такая активная – клуб не готов платить те деньги, которые хочет Арсенал.

Интересно, что в последних трех матчах Атлетико позицию слева в обороне закрывали три разных игрока.

Зинченко, чей контракт истекает в 2026 году, в нынешнем сезоне провел 13 матчей.

