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Испания
24 января 2025, 19:53 | Обновлено 24 января 2025, 19:54
1565
2

Неожиданный вариант. Топ-клуб Ла Лиги дает за Зинченко 20+ млн евро

Украинский игрок может оказаться в чемпионате Испании

24 января 2025, 19:53 | Обновлено 24 января 2025, 19:54
1565
2
Неожиданный вариант. Топ-клуб Ла Лиги дает за Зинченко 20+ млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

По информации Sky Germany, в гонку за игроком Арсенала Александром Зинченко включился мадридский Атлетико, который в Ла Лиге идет на второй позиции.

Трансфер оценивается в 20+ миллионов евро и бонусы. Атлетико готов как оформить полноценный трансфер сейчас, так и взять Зинченко в аренду с обязательным правом выкупа летом.

Боруссия Дортмунд остается в борьбе за четырехкратного чемпиона Англии, но уже не такая активная – клуб не готов платить те деньги, которые хочет Арсенал.

Интересно, что в последних трех матчах Атлетико позицию слева в обороне закрывали три разных игрока.

Зинченко, чей контракт истекает в 2026 году, в нынешнем сезоне провел 13 матчей.

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Атлетико Мадрид Александр Зинченко Боруссия Дортмунд Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: Sky Germany
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Комментарии 2
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TolsTIyELF
Топ клуб, однозначно лучше чем немцы.
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+2
umnuy2
саня востребован,это я для критиков
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