15 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 18) переиграла Юле Нимайер (Германия, WTA 93) во 2-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.

Матч завершился победой украинки со счетом 6:3, 6:0 за 1 час и 4 минуты.

Костюк при 40:0 (на матчболе) на подаче в финальном гейме исполнила эффектную свечку, после которой мяч попал на заднюю линию части корта Нимайер и поединок был окончен.

ВИДЕО. Эффектное исполнение свечки от Марты Костюк на матчболе