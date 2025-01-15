Australian Open15 января 2025, 12:59 |
302
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ВИДЕО. Эффектное исполнение свечки от Марты Костюк на матчболе
15 января украинская теннисистка переиграла Юле Нимайер во 2-м раунде Aus Open
15 января 2025, 12:59 |
302
0
15 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 18) переиграла Юле Нимайер (Германия, WTA 93) во 2-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.
Матч завершился победой украинки со счетом 6:3, 6:0 за 1 час и 4 минуты.
Костюк при 40:0 (на матчболе) на подаче в финальном гейме исполнила эффектную свечку, после которой мяч попал на заднюю линию части корта Нимайер и поединок был окончен.
ВИДЕО. Эффектное исполнение свечки от Марты Костюк на матчболе
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