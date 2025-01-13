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Англия
13 января 2025, 19:20 | Обновлено 13 января 2025, 19:48
2419
1

Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой

Украинец может перейти в ПСЖ, или остаться в «Борнмуте»

13 января 2025, 19:20 | Обновлено 13 января 2025, 19:48
2419
1
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, главным фаворитом на подписание Ильи Забарного зимой является французский ПСЖ, который в ближайшие дни вероятно покинет звездный центрбек Милан Шкриньяр. Журналист отмечает, что сейчас есть два варианта развития событий – либо украинец останется в «Борнмуте», либо перейдет в ПСЖ.

УАФ признала Забарного лучшим футболистом сборной Украины в 2024 году.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 21 матч на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

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Милан Шкриньяр трансферы Борнмут трансферы АПЛ Илья Забарный трансферы Лиги 1 ПСЖ
Дмитро Олійник Источник: Вацко Live
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MIRRA
такі недолугі заголовки.... Будь-хто, хто заплатить відповідні кошти і запропонує підходящий контракт - може його купити.....
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