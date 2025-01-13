Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой

22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, главным фаворитом на подписание Ильи Забарного зимой является французский ПСЖ, который в ближайшие дни вероятно покинет звездный центрбек Милан Шкриньяр. Журналист отмечает, что сейчас есть два варианта развития событий – либо украинец останется в «Борнмуте», либо перейдет в ПСЖ.

УАФ признала Забарного лучшим футболистом сборной Украины в 2024 году.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 21 матч на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.