Двадцать лет спустя. 7 самых дорогих трансферов зимы в УПЛ сезона-2004/05

Трансферы в футболе – это всегда интересно. Болельщики с нетерпением ждут, как их любимым клубам удастся провести тот или иной период переходов, чтобы узнать окончательно, кого продадут, а кого подпишут.

В украинском футболе зима традиционно является весьма активным периодом для трансферной деятельности. В отличие от большинства европейских чемпионатов, в этот период года наша лига берет существенную паузу, и это дает возможность клубам как следует поработать над кадровыми аспектами. Другой вопрос, что, как правило, громких сделок в начале года у нас не так уж и много, как минимум если брать во внимание суммы трансферных компенсаций.

Впрочем, практически всегда достойные внимания трансферы в УПЛ присутствовали, и сегодня мы предлагаем вам вернуться на двадцать лет назад, чтобы вспомнить семь самых дорогих переходов зимы 2005-го в отечественном элитарном дивизионе…

7. Марко Девич

Сумма сделки: 150 тысяч евро

Маршрут трансфера: «Вождовац» → «Волынь»

ФК Волынь. Марко Девич

В начале января 2005 года луцкая «Волынь» осуществила абсолютно рядовой, как казалось тогда большинству, трансфер – купила малоизвестного для отечественных болельщиков балканца. Им был сербский нападающий Марко Девич, за которого «Волынь» заплатила 150 тысяч евро компенсации «Вождовацу».

На зимнюю паузу в конце 2004-го «Волынь» ушла на высоком четвертом месте, уступая лишь «Шахтеру», «Динамо» и донецкому «Металлургу». Неудивительно, что на вторую часть сезона перед командой Виталия Кварцяного ставилась амбициозная задача, под решение которой были нужны новички. Девич как раз стал одним из них. И пускай с ходу помочь «Волыни» сербу не удалось – он провел 14 матчей, в которых отличился лишь 2 ассистами, – зато на дистанции «в долгую» Марко стал абсолютно культовой фигурой, и даже не для Луцка, а для всего украинского футбола в целом, хотя прежде всего – для Харькова, где он был никем иным, как «первым после Бога».

В «Волыни» Девич провел всего полтора года. За этот период он сыграл 32 матча в чемпионате и отличился скромными 2 забитыми мячами. Но этого оказалось достаточно, чтобы в него поверили в «Металлисте», который выкупил серба у луцкого клуба за 175 тысяч евро. Уже в сезоне-2007/08 Девич проявит себя во всей красе – он забил 19 мячей в 27 поединках УПЛ, и настолько полюбился украинским фанатам, что большинство из них крайне благосклонно отнеслись к такому непростому вопросу как натурализация. Девич получил украинский паспорт и впоследствии сыграл 35 матчей за «сине-желтых», в которых забил 7 мячей.

Из «Металлиста» Девич ушел летом 2012-го в «Шахтер» за 5 миллионов евро. Но с Луческу у Марко сработаться не получилось, и уже зимой 2013-го он вернулся в Харьков. Спустя год Девич решился на, пожалуй, самый неоднозначный поступок в карьере – на фоне начинавшейся российской агрессии против Украины согласился перебраться в «Рубин»… Затем поиграл за «Аль-Райян» в Катаре, «Ростов», «Вадуц», «Вождовац» и «Сабах». Именно в Азербайджане летом 2020-го Марко и повесил бутсы на гвоздь. Всего на его счету 219 матчей в УПЛ, в которых он отличился 90 забитыми мячами и 34 результативными передачами.

6. Кристиан Иримия

Сумма сделки: 550 тысяч евро

Маршрут трансфера: «Динамо» Бухарест → «Динамо» Киев

В начале 2005-го в киевском «Динамо» продолжали попытки решить проблему на правом фланге обороны. Возрастной Юрий Дмитрулин уже не вытягивал интенсивности и темпа матчей, а подписанный ранее бразилец Алессандро Мори Нуньес оказался просто «мыльным пузырем», за приглашение которого скаутам «бело-синих» должно уж как минимум быть стыдно.

Очередная попытка закрыть проблемную позицию была предпринята в январе 2005-го, когда киевляне оформили трансфер правого фулбека бухарестского «Динамо» Кристиана Иримии. За игрока молодежной сборной Румынии было заплачено чуть более полумиллиона евро, и в целом этот трансфер тогда казался весьма перспективным, так как украинский клуб брал за адекватные деньги 23-летнего исполнителя с опытом выступлений не только в чемпионате Румынии, но и в квалификации Лиги чемпионов.

«Кики», как просил себя называть Иримия, сыграл только четыре (что правда, все – от свистка до свистка) матча во второй части сезона-2004/05, и после сенсационного поражения от запорожского «Металлурга» (1:2) больше на поле не появлялся. «Динамо» тогда вело напряженную борьбу за чемпионство с «Шахтером», и именно потери очков в трех матчах кряду на рубеже марта-апреля стоили «бело-синим» итогового «золота» лиги. Летом 2005-го пост коуча «Динамо» покинул Йожеф Сабо, а у Леонида Буряка и Анатолия Демьяненко, которые тренировали киевлян потом, Иримия доверием не пользовался абсолютно…

В начале 2007-го «Динамо» отпустило Иримию свободным агентом обратно в Румынию. Откровенно говоря, даже на родине Кристиан продолжил выступать на крайне низком уровне, который не заслуживает серьезного внимания. Бутсы на гвоздь защитник повесил лишь в 2022 году, когда ему было уже за 40, но сделал это он в команде «Интер» из города Кымпулунг, которая выступает в третьем по силе дивизионе тамошнего футбола. Еще тот «уровень», согласитесь…

5. Анис Буссаиди

Сумма сделки: 700 тысяч евро

Маршрут трансфера: «Стад Тунизьен» → «Металлург» Донецк

В начале 2005-го в Украину также перебрался правый защитник из Туниса Анис Буссаиди. Он стал новобранцем донецкого «Металлурга» – третьей на тот момент команды чемпионата, которая заплатила за переход африканца весьма немалые как для себя 700 тысяч евро. Стоит отмечать, что на тот момент Буссаиди уже был футболистом национальной сборной Туниса, в которой дебютировал еще в 2002-м под руководством легендарного француза Роже Лемерра – тренера, приведшего сборную Франции к триумфу на Евро-2000.

В «Металлурге» Буссаиди быстро закрепился в статусе футболиста основного состава. Во второй части сезона-2004/05 тунисский фулбек сыграл 17 матчей и отличился 1 результативной передачей, а донецкая команда выполнила задачу-максимум и выиграла борьбу за «бронзу» у «Днепра», которого на финише обошла на одно очко.

Впоследствии Анис провел в «Металлурге» еще два с половиной сезона, засветившись на уровне квалификации Кубка УЕФА, а после ушел в киевский «Арсенал», где его из-за проблем были вынуждены уже через месяц отпустить в аренду в «Мехелен». Летом 2008-го Буссаиди в статусе свободного агента покинул Украину окончательно, став игроком «Зальцбурга», с которым ему посчастливилось стать двукратным чемпионом Австрии.

В первой половине сезона-2010/11 тунисец играл в Греции за ПАОК, затем принял приглашение от российского «Ростова», а в начале 2012-го вернулся в Украину, подписав контракт с «Таврией», где и выступал вплоть до завершения карьеры, которое датировано летом 2014 года.

После завершения карьеры игрока Буссаиди стал тренером. Поначалу работал с родным для него «Стад Тунизьен», затем был ассистентом в «Эсперансе», а с 2023-го по 2024-й работал коучем молодежной сборной Туниса. Летом минувшего года Анис принял решение, за которое рано или поздно ему должно стать стыдно – уехал за «длинным рублем» в россию, где получил должность ассистента главного тренера клуба элитарного дивизиона «Химки». Интересно, что возглавляет эту команду другой ценитель легких и плохо пахнущих денег испанец Франк Артига – экс-наставник молодежных команд «Барселоны», в которых он работал вместе с известными ныне Андре Онана, Адамой Траоре и Антонио Санабрией. Что правда, в отличие от детского уровня, никаких достижений на взрослом у Артиги нет – такая себе аналогия с Андресом Карраско, который до середины декабря возглавлял черкасский ЛНЗ…

4. Педро Бенитес

Сумма сделки: 1,7 млн евро

Маршрут трансфера: «Серро Портеньо» → «Шахтер»

Трансфер парагвайского центрбека Педро Бенитеса, безусловно, является одним из самых провальных в современной истории «Шахтера». В январе 2005-го за этого защитника «горняки» заплатили «Серро Портеньо» 1,7 миллиона евро, но взамен не получили ничего. Бенитес, который в 2004-м в составе сборной Парагвая сыграл во всех четырех матчах на Копа Америка, где добрался до четвертьфинала, за «Шахтер» не провел ни одного официального поединка.

Уже летом 2005-го, спустя всего-то полгода после покупки, «горняки» отпустили Бенитеса свободным агентом обратно в «Серро Портеньо», после чего он играл исключительно на родине с непродолжительными вояжами в Мексику и Бразилию. В какой-то момент Педро даже возвращался в сборную Парагвая, но туда его вызывали для участия исключительно в товарищеских матчах.

Играть в футбол на профессиональном уровне Педро Бенитес перестал летом 2018-го, когда стал свободным агентом. А в начале 2020 года защитник официально повесил бутсы на гвоздь. На его счету 47 матчей в Кубке Либертадорес, зато ни единого – в украинской Премьер-лиге… И такие контрасты бывают.

2-3. Жадсон

Сумма сделки: 5 млн евро

Маршрут трансфера: «Атлетико Паранаэнсе» → «Шахтер»

ФК Шахтер. Жадсон

В 2005 году «Шахтеру», как показал ход истории, удалось провернуть две очень успешные сделки с «Атлетико Паранаэнсе». Зимой того года в Украину перебрался Жадсон, а летом к нему в стане «оранжево-черных» присоединился Фернандиньо. Оба стали абсолютно культовыми фигурами для «горняков», а Жадсон отметился еще и авторством вошедшей в историю фразы: «Где «Динамо», где?», которой фанаты «Шахтера» до сих пор любят «подтравливать» своих киевских коллег.

Жадсон, которого в болельщицкой среде из-за отнюдь невыдающейся антропометрии нередко называли «малышом», провел семь лет в «Шахтере», где с ходу стал основным футболистом. Во второй половине сезона-2004/05 хавбек сыграл 15 матчей, в которых отличился 11 результативными действиями (6 голов и 5 ассистов) – выдающийся показатель для новичка-бразильца, так как для большинства его соотечественников период адаптации к европейскому и украинскому футболу занимал от полугода и больше.

За семь лет в «Шахтере» Жадсон шесть раз становился чемпионом Украины, а в 2009-м году помог «горнякам» выиграть исторический для них первый еврокубок – Кубок УЕФА. Причем именно Жадсон забил решающий мяч в финале против «Вердера» (2:1), уже в дополнительное время.

В январе 2012-го Жадсон начал слезно проситься обратно на родину, мотивируя свое решение семейными обстоятельствами. «Шахтер» пошел навстречу пожеланиям хавбека и отпустил его в «Сан-Паулу» за 4 миллиона евро. Спустя два года Жадсон перешел в «Коринтианс», а еще через два года уехал в Китай, где получил возможность как следует заработать в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». В 2017-м он вернулся в «Коринтианс», где выступал еще на протяжении трех лет, а затем получил статус свободного агента. Далее были игры за «Атлетико Паранаэнсе», «Аваи» и «Виторию», но этот период карьеры был, очевидно, тем, что принято называть «лебединой песней», которая, к тому же, не обошлась без скандальных историй.

Летом 2022-го Жадсон завершил карьеру, после чего решил не оставаться в футболе в каком-либо статусе, а отойти в сторону. Что правда, это не мешает хавбеку до сих пор «разгребать» некоторые старые профессиональные дела – например, весной 2023-го он отсудил почти 2 миллиона евро компенсации у «Коринтианса».

2-3. Родриго

Сумма сделки: 5 млн евро

Маршрут трансфера: «Сан-Паулу» → «Динамо»

dynamo.kiev.ua. Родриго

Родриго Балдасо да Коста или просто Родриго также перебрался в Украину в начале 2005 года. За его трансфер «Динамо» выплатили «Сан-Паулу» пристойную по тем временам компенсацию в 5 миллионов евро. И в целом такую стоимость можно объяснить тем, что на момент переезда в стан «бело-синих» на счету Родриго было уже более пятидесяти поединков в бразильской Серии А, причем он являлся ключевым центрбеком для «Сан-Паулу», а по итогам сезона-2004 оказался вторым в опросе на лучшего игрока чемпионата.

В «Динамо» Родриго стабильно выступал во второй половине сезона-2004/05, когда коучем киевлян еще был Йожеф Сабо. После ухода последнего бразилец перестал являться безусловно основным, хотя Леонид Буряк и Анатолий Демьяненко все-таки находили для легионера место в составе и давали ему игровую практику. Сам бразилец впоследствии говорил, что переход в «Динамо» был для него ошибкой, и что после отставки Сабо в стане «бело-синих» творился бардак: «Мне в «Динамо» нравился Сабо. У него был стабильный состав. Он выбрал обойму и ей доверял. Буряк и еще один наставник (Демьяненко – прим. авт.) шарахались из стороны в сторону. Они не могли определиться, кто основной, а кто запасной. Не было твердой группы [основы]. Ты играешь то с одним в паре, то с другим, что, естественно, приводит к недопониманию. Когда я пришел, у Сабо играли все бразильцы. Команда сильно выступила в Лиге чемпионов, а в конце года мы взяли Кубок Украины, победив «Шахтер». Ушел Сабо, и начался бардак. Буряк развалил команду. Я не понимал логики выбора состава. При Демьяненко эта тема продолжилась, поэтому я и попросился в аренду. Я привык, что где бы ни играл, всегда был основным. А здесь мне то доверяли, то нет».

А еще Родриго прославился в «Динамо» своей психической нестабильностью в отношениях с партнерами. Нередко центрбек набрасывался даже не на соперников, а на своих товарищей по команде. В частности, известно о его драках с Клебером и Алиевым. С последним бразилец не смог поделить право исполнить стандартное положение, о чем впоследствии в одном из интервью вспоминал другой экс-легионер «бело-синих» Дуду: «Многие очень боялись Родриго, игравшего на позиции центрального защитника. Он был сумасшедшим, он бил украинцев. Украинцы его боялись. Он буквально надирал им задницы на тренировках. Помню, как Родриго пнул под зад одноклубника в «Динамо» только за то, что он приготовился исполнить штрафной удар».

«Динамо» многократно отправляло Родриго в аренды в бразильские команды («Коринтианс», «Фламенго», «Сан-Паулу», «Гремио», «Интернасьонал»), пока наконец в январе 2012-го у центрбека истек контракт с киевлянами и тот покинул Украину свободным агентом. Киевский клуб оказался единственным европейским в карьере Родриго, которая официально была завершена в конце 2017-го.

Всего в УПЛ Родриго сыграл 44 матча (7 голов, 3 ассиста), завоевав по итогам сезона-2006/07 чемпионский титул.

1. Элано

Сумма сделки: 7,8 млн евро

Маршрут трансфера: «Сантос» → «Шахтер»

ФК Шахтер. Элано

Трансфер хавбека «Сантоса» Элано Блумера, которого зачастую именовали просто Элано, пожалуй, стал первым по-настоящему элитарным в современной истории «Шахтера». В начале февраля 2005-го «горняки» за 7,8 миллионов евро подписали не просто очередного молодого и перспективного бразильца, но и игрока национальной сборной этой страны, так как еще в октябре 2004-го Элано успел дебютировать за «селесао» в матче квалификации на чемпионат мира-2006 против Колумбии (0:0).

Элано был чрезвычайно тонким с точки зрения его футбольных интеллектуальных способностей исполнителем. У него было прекрасное видение поля, хорошая скорость, техника и удар. Хавбек умел забивать сам и был способен отменно ассистировать партнерам. Но его ключевой проблемой, которая проявилась в Донецке, была чрезмерная заносчивость. Складывалось впечатление, что Элано делает одолжение тем, что выходит в футболке «Шахтера» в матчах УПЛ, хотя в целом по самоотдаче особых претензий к бразильцу почти никогда не возникало. С другой стороны, если сравнивать его с Фернандиньо, то разница в подходе к делу между этими двумя бразильцами была разительной…

В «Шахтере» Элано провел два с половиной года, дважды становился чемпионом Украины, дебютировал в Лиге чемпионов. Летом 2007 года «горняки» поняли, что с бразильцем пришло время прощаться, пока тот окончательно не стал неразрешимой проблемой для команды. Подоспело предложение на 12 миллионов евро от «Манчестер Сити», которое и было принято. Но в Англии у бразильца в целом не задалось…

Впрочем, о проблемах Элано в «Манчестер Сити», равно как и на последующих этапах его карьеры мы уже как-то рассказывали, причем достаточно подробно…