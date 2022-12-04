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  4. Экс-хавбек Шахтера Жадсон подал в суд на Виторию, требуя 100 тысяч евро
Бразилия
04 декабря 2022, 11:35 |
819
0

Экс-хавбек Шахтера Жадсон подал в суд на Виторию, требуя 100 тысяч евро

Футболист провел всего 12 матчей за команду

04 декабря 2022, 11:35 |
819
0
Экс-хавбек Шахтера Жадсон подал в суд на Виторию, требуя 100 тысяч евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Жадсон

39-летний экс-футболист «Шахтера» Жадсон решил добавить головной боли руководству «Витории» из Салвадора, выступающей в бразильской Серии С – третьем по рангу дивизионе тамошнего футбола.

Жадсон подал в суд на «Виторию» с требованием компенсации в 575 тысяч бразильских реалов (чуть больше 100 тысяч евро) за досрочный разрыв контракта.

Экс-футболист полагает, что «Витория» была обязана выплатить ему выходное пособие при расторжении трудового договора, хотя ранее сообщалось, что Жадсон согласился пойти на добровольный разрыв контракта, что позволило клубу из Салвадора существенно сэкономить на фонде заработной платы.

В «Виторию» Жадсон перешел в начале нынешнего года, а уже в мае покинул клуб. В августе ветеран официально объявил о завершении карьеры футболиста.

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Источник Futebol Bahiano
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