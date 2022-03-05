ЖАДСОН: «Я горжусь тем, как украинцы борются за демократию»

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Жадсон обратился со словами поддержки к украинскому народу.



«Дорогие украинцы, к вам обращается Жадсон! Я записываю это видео, так как мне очень грустно наблюдать за тем, что происходит в последние восемь дней в Украине. Я за всем слежу и мне больно из-за этой войны. Мы, бразильцы, и все государства мира сейчас с вами и молимся за вас, чтобы все это как можно скорее кончилось.



Я имел за честь бок о бок проживать с украинцами 7,5 лет. Вы меня всегда тепло принимали. У вас замечательные люди! Я горжусь тем, как каждый из Вас борется за демократию. Мы молимся за то, чтобы Бог защитил Вас. Обнял Вас!», – сказал Жадсон.



Отметим, что бразилец сыграл в составе «Шахтера» 269 матчей, забил 63 гола и отдал 42 результативные передачи.