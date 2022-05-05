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  4. Повесит бутсы на гвоздь? Жадсон согласился разорвать контракт с Виторией
Бразилия
05 мая 2022, 11:16 |
205
0

Повесит бутсы на гвоздь? Жадсон согласился разорвать контракт с Виторией

Экс-лидер «Шахтера» не прижился в команде из Салвадора

05 мая 2022, 11:16 |
205
0
Повесит бутсы на гвоздь? Жадсон согласился разорвать контракт с Виторией
Instagram. Жадсон

38-летний атакующий полузащитник Жадсон, звездная часть карьеры которого прошла в «Шахтере», согласился на расторжение контракта с «Виторией» из Салвадора.

Отмечается, что ветеран попросил клуб из-за семейных проблем освободить его от участия в одном из матчей команды, после чего клубные боссы решили поставить вопрос о расторжении контракта футболиста.

Жадсон являлся самым высокооплачиваемым игроком «Витории», следовательно, клубу удастся пристойно сократить фонд заработной платы с уходом хавбека.

За «Виторию» Жадсон успел сыграть 12 матчей во всех соревнованиях, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Источник: Де Дзерби расторг контракт с Шахтером
Жадсон расторжение контракта Витория Салвадор
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Источник Futebol Bahiano
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