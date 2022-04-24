Экс-лидер Шахтера не оправдал надежд бразильского клуба

Бывший лидер «Шахтера» Жадсон, который в конце минувшего года подписал контракт с «Виторией» из Салвадора, выступающей в третьем по силе дивизионе бразильского футбола, может в ближайшие дни стать безработным.
Дело в том, что руководители «Витории» недовольны игрой Жадсона и хотят начать с ним переговоры о досрочном расторжении контракта.
Идея «Витории» заключается в том, чтобы стороны полюбовно решили вопрос и разошлись без взаимных претензий.
За «Виторию» Жадсон успел сыграть 12 матчей во всех соревнованиях, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Источник — Futebol Bahiano
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