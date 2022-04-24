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Экс-лидер Шахтера не оправдал надежд бразильского клуба

«Витория» из Салвадора хочет расторгнуть контракт с Жадсоном

  • 24.04.2022 14:05
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  • 1 комментарий
Экс-лидер Шахтера не оправдал надежд бразильского клуба
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жадсон

Бывший лидер «Шахтера» Жадсон, который в конце минувшего года подписал контракт с «Виторией» из Салвадора, выступающей в третьем по силе дивизионе бразильского футбола, может в ближайшие дни стать безработным.

Дело в том, что руководители «Витории» недовольны игрой Жадсона и хотят начать с ним переговоры о досрочном расторжении контракта.

Идея «Витории» заключается в том, чтобы стороны полюбовно решили вопрос и разошлись без взаимных претензий.

За «Виторию» Жадсон успел сыграть 12 матчей во всех соревнованиях, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Источник — Futebol Bahiano

(4 голоса)

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Комментарии
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    online
    Serhii P., 24.04.2022 14:17
    +1
    Дядькові вже 38,5 років, він півзахисник, за 12 матчів забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу. Не кожен форвард у більш молодшому віці демонструє подібну результативність. Так що вони очікують, не розумію?
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